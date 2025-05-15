Hazine kolye, küpe ve broşta yaşayacak! Kahramanmaraş'ta çalışmaya başladı

- Kentin simgeleri kolye, küpe, broşa yansıyacak





Proje ile kentin kültürel kimliğini yansıtan takılarla farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Kurşun, şöyle konuştu:



"Kahramanmaraş'ın kadim bir kültürü ve geçmişi var. Geçmişten günümüze kadar uzanan semboller okulumuzun Kuyumculuk ve Takı Tasarım Programı'nda hayat buluyor. Bu semboller öğrencilerimizin işlemeleri, el emekleri ve hocalarımızın katkılarıyla kolye, küpe, broş gibi takılara dönüşerek, tekrar gün yüzüne çıkacak. Sembollerimizi modernize ederek, kadim kültürümüzün günümüze uzanmasına hizmet etmiş olacağız."