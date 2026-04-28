Hava durumunda son dakika gelişmesi! Yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağmur geliyor: İşte il il son hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, yurt genelinde bu hafta gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği öngörülürken, Perşembe günü itibarıyla Marmara Bölgesi’nden giriş yapması beklenen yağışlı havanın, kısa sürede tüm yurda yayılacağı tahmin ediliyor. İşte yurt genelinde il il hava durumunda son dakika gelişmeleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Konya, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLIYOR
Balkanlar üzerinden gelen yeni yağışlı hava sisteminin perşembe günü Marmara Bölgesinde başlayarak cuma günü itibariyle tüm yurdu etkisi altına alması bekleniyor. Yurdun iç kesimlerinde devam eden sağanak geçişlerine ek olarak, batıdan yeni bir yağışlı sistem yaklaşıyor. Marmara ve Ege kıyıları başta olmak üzere, batı bölgelerimiz bulutlu ve yağışlı bir havanın etkisi altına girerken; iç bölgelerde parçalı bulutlu ve yer yer gök gürültülü sağanaklar etkisini sürdürüyor.
İstanbul'da perşembe günü akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olacak. AKOM tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi; "Perşembe günü itibari ile bölgemizden tekrardan soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı, sıcaklıkların 3-5 derece azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği değerlendiriliyor."
Perşembe günü İstanbul dahil 30 ilde sağanak yağışlar başlıyor. Yağış beklenen illerin listesi şöyle; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Sinop, Samsun, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir ve Kırıkkale.
Güncel harita verilerine göre, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yurdun tamamını kapsayacağı, yağışlı sistemin Cumartesi günü de etkisini sürdüreceği bildirildi. Yetkililer, ani sıcaklık düşüşü ve kuvvetli yağışlarla birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 22°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 18°CParçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 27°CParçalı bulutlu
İZMİR °C, 25°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 25°CParçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 27°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 24°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 24°CParçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Konya çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 21°CParçalı zamanla çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°CParçalı zamanla çok bulutlu
KONYA °C, 21°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 17°CParçalı bulutlu
DÜZCE °C, 18°CParçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 19°CParçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°CParçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 21°CParçalı bulutlu
RİZE °C, 14°CParçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°CParçalı bulutlu
TRABZON °C, 13°CParçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 22°CParçalı bulutlu
VAN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°CParçalı zamanla çok bulutlu
MARDİN °C, 21°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 22°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 26°CParçalı bulutlu