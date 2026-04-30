Hava durumu nasıl olacak? 1 Mayıs'ta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji hava durumunu açıkladı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile (Kilis dışında) Güneydoğu Anadolu’nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.