Hava durumu nasıl olacak? 1 Mayıs'ta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji hava durumunu açıkladı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji hava durumunu açıkladı. Yağmur yağacak iller belli oldu. 1 Mayıs Cuma günü yağmur beklenen iller açıklandı. İşte son detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile (Kilis dışında) Güneydoğu Anadolu’nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde yarın (Cuma) hissedilir derecede (6-10 derece) azalması bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Yağışların, yarın (Cuma), Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Marmara'da parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde doğusunda yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ege'de parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz'de parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kıyı kesimlerinde başlamak üzere, bölge genelinin yer yer kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
Doğu Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu, (Hakkari, Van dışında) bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.