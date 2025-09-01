Hataylı esnaf müşterilerini serinletmek için 20 bin lira harcadı, pişman olmadı: 'İçerisi gerçekten rahatlama kapısı gibi!'

4

İşletmeye gelen müşterilerden 40 yaşındaki Aziz Karpuz ise uygulamayı şaşkınlıkla karşıladığını belirterek, "Bici biciler çok lezzetliydi. Lavaboları dışarıdan daha serin, içeride klima var. Çok temiz, çok ferah, insanın çıkası gelmiyor. Havalar çok sıcak, ben havluyla geziyorum. İçerisi gerçekten rahatlama kapısı gibi. Daha önce de gelmiştim ama diğer mekanlarda böyle bir şey yok" diye konuştu.