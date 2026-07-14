Hatay'da zorlu hasat başladı! Tarlada 15 TL'ye satılıyor, tezgahta fiyatı ikiye katlanıyor

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Yine kuraklık vardı ama böyle sıkıntılı değildi. Şu an domateste hastalık var. Domatesin şu an fiyatı 15 TL'ye giderken tezgaha yetişene kadar bu 25 ila 30 TL'yi buluyor. Aslında bunun önüne geçmek gerekiyor. Çiftçi ile satıcı arasındaki aracılar olmasın. Bizim aldığımız yevmiye bin 100 TL. Pazara gitse bununla alışveriş yapamaz zaten. Burada şu an 25 kişi çalışıyor. Sabah bir araba gönderdik ve ikinci arabaya başladık. Sabah saat 6'da başlayıp öğle 2'de bırakıyoruz. Tarlada 8 saat çalışıyoruz. Tarlada çok sıcak olduğu zaman saat 11'de işi bırakıyoruz. Bu domatesler iç piyasaya gidiyor. Dış piyasaya gönderdiğimiz olmadı. İç piyasaya da Diyarbakır'a, Şanlıurfa'ya ve Kahramanmaraş'a gönderiyoruz. Bizim buradaki Reyhanlı ve Antakya hallerine gönderiyoruz" dedi.