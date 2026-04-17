Hatay'da vahşet! Anne ve oğlunu öldürüp ormana gömdüler: Kan donduran detaylar ortaya çıktı

17.04.2026 - 08:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaylada bulunan cesetlerin sırrı çözüldü. 33 yaşındaki Osman Zont’u silahla vuran canilerin, 54 yaşındaki anne Zekiye Zont’u ise altınları için boğarak öldürüp toprağa gömdüğü ortaya çıktı. Valilik de konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte kan donduran olayın detayları...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Bekbele Yaylası’nda gece saatlerinde hayvanlarını otlatan bir çoban, boş arazide tabancayla başından vurulmuş erkek cesedini görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptığı kontrollerde cesedin Osman Zont'a ait olduğunu belirledi. Çevrede inceleme yapan ekipler, yakınlarda Zont'un annesi Zekiye Zont'un toprağa yarı gömülü halde cesediyle karşılaştı. Anne ile oğlunun cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaylada Osman Zont’un başından vurulduğu, annesi Zekiye Zont'un cesedinin ise yakın bölgede toprağa yarı gömülü halde bulunduğu olayla ilgili Hatay Valiliğinden açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“15.04.2026 tarihinde İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi Avluk Yaylası mevkiinde baş bölgesinden ateşli silahla vurulmuş kimliği belirsiz bir erkek cesedinin bulunması üzerine, İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan ilk incelemelerde, cesedin Osman Zont isimli şahsa ait olduğu belirlenmiş; şahsın ikametinde yapılan kontrollerde annesi Zekiye Zont'un da kayıp olduğu tespit edilmiştir.

ALTINLAR İÇİN BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞLER

Soruşturmanın derinleştirilmesi kapsamında, yayla yolu güzergahı ve ilçe merkezine ait kamera kayıtları ile yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde olayın şüphelilerinin A.Z. ve K.Z. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda; şüphelilerin O.Z.’yi Avluk Yaylası’nda ateşli silahla öldürdükten sonra ormanlık alana bıraktıkları, ardından annesi Z.Z.’yi kolundaki altınları almak amacıyla ikametinde boğarak öldürdükleri ve Sakıt Yaylası’nda ormanlık alana gömdükleri belirlenmiştir.

Olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, her iki şüpheli olay günü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalanmış; 2 ayrı adreste yapılan aramalarda Z.Z.’ye ait altınlar, suçta kullanılan av tüfeği ve maktullere ait kıyafetler ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.”