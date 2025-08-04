Hatay'da kuraklık seviyesi alarm veriyor! Korkutan baraj manzarası: Su seviyesi en düşük seviyesinde!

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Suyumuza sahip çıkalım. Bu yıl çok az, bildiğim kadarıyla yüzde 18’e kadar düştü. Şu an Ağustos ayındayız ve önümüzdeki aylarda bu kadar bile kalmayacağı söyleniyor. Bu yıl yağmur olmadı, meteoroloji verilerine göre son 65 yılın en kurak olduğu yılın bu yıl olduğu söyleniyor. Gördüğünüz gibi zaten kanıtı da ortada.