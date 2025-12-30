Hatay'da kan donduran olayda yeni gelişme! Yeğenini diri diri toprağa gömen dayıdan korkunç hareket

8

Dayısı oğlumun kurtarılması için arama kurtarma ekibine katılıp aramaya çalıştı, hiçbir şey olmamış gibi oğlumu aradı. Polis ekipleri kameralarda dayının aracını görünce durumu anlayıp dayısını gözaltına aldılar. Dayısı arama yaparken hiçbir şey belli etmedi. Dayısı, 'ben bile çok susadım ve Amir'in durumu nedir' diye söylemlerde bulundu. Dayısı çok şeytan birisiydi. Arama kurtarma çalışmalarında hiç hissettirmedi. Biz de beklemiyorduk. Dayısı yeğenine neden böyle yapar diye çok şaşırdık. Aile ilişkileri iyiydi ve ablasıyla da sorunu yoktu. Neden yaptığını bilmiyorum. Cezaevinde hiç görüşmedik. Oğluma asla başka birilerinin aracına binme diye uyardım. Dayısı okula gelip baban beni gönderdi diye söyleyince oğlum da inandı. Amir okuldan evin yolunu biliyordu. Arabadayken yolun farklı yere gittiğini görünce dayısına 'biz eve gitmiyoruz' dedi. Dayısı da oğluma, 'ben sana çikolata alacağım ve bakkala gidiyoruz' demiş. Oğlum da burası bakkal yolu da değil deyince cevap vermemiş ve boğmaya çalışmış" ifadelerini kullandı.