Hatay'da ilginç doğum! Çift başlı kuzu görenleri hayrete düşürüyor: 2 ağzı, 4 gözü var!
31.01.2026 - 10:20Güncellenme Tarihi:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hayvancılık yapan Emre Tombul, ağılında eşine az rastlanır bir mucizeye tanıklık etti! Zorlu geçen bir doğumun ardından dünyaya gelen kuzunun 2 kafası, 2 ağzı ve 4 gözü olduğunu gören Tombul, şaşkınlığını gizleyemedi. Genellikle bu tür vakalarda yaşama şansı düşük olan 'çift başlı' kuzu, tüm beklentilerin aksine hayata tutundu. 15 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirten Tombul, kuzunun ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu müjdeledi.
Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesinde hayvancılık yapan 33 yaşındaki Emre Tombul'un koyunu yavruladı. Zorlu geçen doğum sonrası hayvandaki farklılığı fark eden Tombul, kuzunun çift başı olduğunu gördü. Yaptığı kontrollerde kuzunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Tombul, kuzunun 2 ağzı ile 4 gözü olduğunu söyledi.
Emre Tombul, "15 yıldır hayvancılık yapıyorum. Zorlu bir doğum oldu bizim için. Kuzumuz çift kafalı doğdu ve 2 ağzı ile 4 gözü var. Çok zor oldu doğumu. Kendisinin ve annesinin sağlık durumu gayet iyi" dedi.