Hatay'da içme suyu şebekelerini besliyordu müjdeli haber geldi: Yazın alarm veren Karaçay Barajı tam kapasiteye ulaştı
18.03.2026 - 18:43
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan ve yaz aylarında ciddi alarm veren Karaçay Barajı, kışın etkili olan sağanak ve kar yağışı sonrası yüzde 100 doluluğa ulaştı.
Hatay'da içme suyu şebekelerini besleyen Karaçay Barajı'nda su seviyesi, geçen yaz aylarında kuraklık ve yüksek sıcaklık nedeniyle ciddi oranda geriledi, doluluk oranı yüzde 6 seviyelerine kadar düştü.
Bazı bölgelerde su temininde zorluklar yaşandı. Barajdaki su seviyesinin kritik düzeye inmesi sonrası alternatif su kaynakları devreye alındı.
Yazın alarm veren baraj, kış ayları ile birlikte tekrar doldu.
Sağanak ve kar yağışı artışa neden olurken, doluluk oranı kademeli olarak yükseldi ve kısa sürede yüzde 100 seviyesine ulaştı.
Tam kapasiteye ulaşan Karaçay Barajı'ndaki doluluk bölge halkını sevindirdi.
