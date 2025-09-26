Hatay'da hasat başladı! Kuş uçurtulmuyor
26.09.2025 - 09:33Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Narenciye sezonunun başlamasıyla birlikte Hatay'ın Erzin ilçesinde jandarma ekipleri, hırsızlık riskine karşı bahçelerde devriye görevine başladı.
1
2
Jandarma ekipleri; 25 Eylül tarihinde saat 18.00'den itibaren İskenderun Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı timlerle birlikte narenciye bahçelerinde motorlu, yaya ve kritik noktalarda devriyleler gerçekleştirildi. Faaliyetlerin önümüzdeki günlerde de etkin şekilde devam edeceği bildirildi.
3
Alınan güvenlik tedbirleri kapsamında İlçe Kaymakamı Onur Özaydın da narenciye bahçelerinde görev yapan personeli ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.