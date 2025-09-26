Hatay'da hasat başladı! Kuş uçurtulmuyor

1

Türkiye'nin tarım merkezlerinden olan Hatay'da narenciye de hasat başladı. Bölgede geçmiş yıllarda yaşanan narenciye hırsızlıklarının önüne geçmek amacıyla Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde geniş güvenlik önlemi alarak çalışmalarını sürdürüyor.