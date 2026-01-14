Hatay'da 3 yıl sonra hizmete alındı: Kamu kampüsünde ilk adım atıldı

2

Hizmete giren Hatay Valiliği hizmet binasının etrafında diğer kamu binalarında yer aldığından bahseden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kamu kampüsü oluşturmayı hedeflediklerini belirterek "Biz de afet sonrası Hatay'ımızın nasıl inşa edileceğiyle ilgili planlamalarda bulunmuştuk. Bu planlama çerçevesinde özellikle yıkılan kamu kurum ve kuruluşlarını daha çok yaşam alan dışında insanlarımızın rahatça ulaşabileceği, kolayca hizmet alabileceği, kamu hizmetlerinin de etkin ve verimli bir şekilde yürütebileceği bir alan tespiti çalışmalarına girdik. Bu manada Akasya Mahallemizin bulunduğu bölgedeki daha önceden sadece Antakya Kaymakamlığımızın hizmet binası var olduğu alanın hemen üst tarafına geniş bir sahada kamu kampüs alanı oluşturma çalışmalarına başladık. Burada şu an itibarıyla bulunduğumuz yer; yeni Hatay Valiliği hizmet binamız, gerisinde Defterdarlık, yan tarafında Tapu Kadastro ve Bölge Müdürlüğü, ötesinde İl Müftülüğü, onun yanında İl Emniyet Müdürlüğü, biraz ötesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, alt tarafında Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü binası tamamlandı. Hemen onun yanında İl Jandarma Komutanlığı inşaatları devam ediyor. Buradan sadece bu bina değil, biz bunun dışında 8 farklı ilçede hükümet konaklarımızı tamamladık. Biz kamu binalarını devletin ana yönetim merkezi olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızda kamu binalarımızı devletle buluşma noktası olarak görüyor. Bu hizmet binamızın başta Hatay'ımıza olmak üzere tüm Türk idare sistemine hayırlı olsun" dedi.