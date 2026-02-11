Hatay'da 10 gün önce Asi Nehri'ne düşüp kaybolan gençten acı haber!
Hatay'ın Defne ilçesinde 10 gün önce Asi Nehri’ne düşüp kaybolan Berkan Karakaya’nın (24), nehrin denizle buluştuğu noktada cansız bedeni bulundu.
AFAD, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, saat 03.00 sıralarında Asi Nehri’nin denize döküldüğü noktada Karakaya’nın cansız bedeni bulundu.
Ekipler tarafından sudan çıkarılan Karakaya’nın cenazesi, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.