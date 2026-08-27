Hasankeyf'i 8 ayda 52 bin kişi ziyaret etti: Ilısu Baraj Gölü'ndeki tekne turlarına binlerce turist akın etti!

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Batıhan, şöyle konuştu:



"Yaklaşık 8 ayda 52 bin misafir tekne turlarından faydalandı. Tur esnasında misafirlerimize Hasankeyf'in tarihiyle ilgili bilgilendirme de yapıyoruz. Özellikle Avrupa ülkelerinden gelen misafirlerimiz tekne turlarına katılıyor. Ziyaretçilerimiz burada birçok önemli eseri görebiliyor ve tekne turlarını çok beğeniyorlar."