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MagazinHande Soral ve İsmail Demirci çifti bebeklerinin ismini açıkladı!
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• 21 Mart 2022 - 11:39 • Son Güncelleme:

Hande Soral ve İsmail Demirci çifti bebeklerinin ismini açıkladı!

5 yıl önce ilişkilerini evlilikle taçlandıran oyuncu Hande Soral ile İsmail Demirci, anne-baba olmak için gün sayıyor. Ünlü çift, bebeklerine verecekleri ismi duyurdu.

• 21 Mart 2022 - 11:39 • Son Güncelleme:
1Hande Soral ve İsmail Demirci çifti bebeklerinin ismini açıkladı
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Oyuncu Hande Soral (34) ile İsmail Demirci (37), 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çift, şu sıralar "bebek" sevinci yaşıyor. Anne-baba olmak için gün sayan ikiliden Soral, sık sık hamilelik pozlarını Instagram'dan yayınlamaya devam ediyor.

2Hande Soral ve İsmail Demirci çifti bebeklerinin ismini açıkladı

Hamileliğinde 30. haftayı geride bırakan ve heyecanı gün geçtikçe artan Hande Soral, eşiyle beraber objektif karşısına geçti. Bir hayli neşeli oldukları görülen çift, yeni fotoğraflarını Instagram hesaplarından yayınladı. İkili, bu paylaşımlarla bebeklerinin ismini de açıkladı.

3ALİ BEBEK

ALİ BEBEK!

Erkek bebek bekleyen Hande Soral ile İsmail Demirci, yayınladıkları gönderilerle çocuklarına 'Ali' adını vereceklerini duyurdu. Fotoğraflarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören çiftin pozlarına; Bensu Soral, Ece Çeşmioğlu, Çağkan Çulhan ve Bedirhan Soral gibi isimler de yorum yaptı.

4CİNSİYETİ BÖYLE DUYURMUŞTU

CİNSİYETİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti de yakın dostları tarafından düzenlenen partide açıklanmıştı. Heyecan dolu anlar yaşayan Hande Soral ile İsmail Demirci, erkek bebeklerinin olacağını öğrenmişti. Çift, o esnada çekilen videoyu takipçileriyle de paylaşmıştı.

5BOĞA ERKEĞİ OLACAK

"BOĞA ERKEĞİ OLACAK"

Öte yandan mayıs ayının üçüncü haftası gibi bebeğinin doğmasını beklediklerini söyleyen Soral, "Boğa erkeği olacak..." şeklinde konuşmuştu.

6TEK ÇOCUKLU BİR ANNE OLMAK İSTEMEM

"TEK ÇOCUKLU BİR ANNE OLMAK İSTEMEM"

Kalabalık aileye sahip olmanın çok güzel olduğunu söyleyen Hande Soral, "Tek çocuklu bir anne olmak istemem. Kardeşlik muhteşem bir şey." ifadelerini kullanmıştı.

7EN ÇOK SEYAHATE ÇIKMAYI SEVİYORUZ

"EN ÇOK SEYAHATE ÇIKMAYI SEVİYORUZ"

Ayrıca Hande Soral, eşiyle bir arada olduklarında nasıl vakit geçirdiklerini, "O kadar uzun zamandır ayrıyız ki, bu aralar birlikte olduğumuz zaman uzun uzun sohbet ediyoruz. Birlikte seyretmek için beklediğimiz filmleri seyrediyoruz. Ama beraber en çok seyahate çıkmayı seviyoruz." sözleriyle anlatmıştı.

8Hande Soral ve İsmail Demirci çifti bebeklerinin ismini açıkladı

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