Hande Erçel'den aşk bombası! Kaan Yıldırım ile aşk mı yaşıyor?

KAAN DA HADİSE'DEN AYRILDI

Kaan Yıldırım 2 yıla yakın süre şarkıcı Hadise ile aşk yaşadı. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çift ani bir kararla ayrıldı.



Yıldırım ayrılığın ardından "Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık" dedi.