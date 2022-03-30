• 30 Mart 2022 - 10:51 • Son Güncelleme:
Hande Erçel'den aşk bombası! Kaan Yıldırım ile aşk mı yaşıyor?
Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile birliktelik yaşayan ve geçtiğimiz ay ayrılan Hande Erçel, Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen Kaan Yıldırım ile görüntülendi.
• 30 Mart 2022 - 10:51 • Son Güncelleme:
1
Oyuncu Kerem Bürsin ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Hande Erçel'in sürpriz bir aşka yelken açtığı iddia edildi.Erçel dün akşam Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen meslektaşı Kaan Yıldırım ile görüntülenince iddialar güçlendi.
4
6
KAAN DA HADİSE'DEN AYRILDI
Kaan Yıldırım 2 yıla yakın süre şarkıcı Hadise ile aşk yaşadı. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çift ani bir kararla ayrıldı.
Yıldırım ayrılığın ardından "Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık" dedi.