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MagazinHande Erçel'den aşk bombası! Kaan Yıldırım ile aşk mı yaşıyor?
HaberlerMagazin Haberleri Hande Erçel'den aşk bombası! Kaan Yıldırım ile aşk mı yaşıyor?
• 30 Mart 2022 - 10:51 • Son Güncelleme:

Hande Erçel'den aşk bombası! Kaan Yıldırım ile aşk mı yaşıyor?

Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile birliktelik yaşayan ve geçtiğimiz ay ayrılan Hande Erçel, Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen Kaan Yıldırım ile görüntülendi.

• 30 Mart 2022 - 10:51 • Son Güncelleme:
1Hande Erçelden aşk bombası Kaan Yıldırım ile aşk mı yaşıyor
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Oyuncu Kerem Bürsin ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Hande Erçel'in sürpriz bir aşka yelken açtığı iddia edildi.Erçel dün akşam Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen meslektaşı Kaan Yıldırım ile görüntülenince iddialar güçlendi.

2Hande Erçelden aşk bombası Kaan Yıldırım ile aşk mı yaşıyor

Hande Erçel muhabirleri görünce yüzünü çevirdi, ikili soruları yanıtsız bıraktı.

3Hande Erçelden aşk bombası Kaan Yıldırım ile aşk mı yaşıyor

Hande Erçel ile Kaan Yıldırım 2019 yılında 'Halka' dizisinde başrolü paylaşmıştı.

4DİZİ BİTTİ, AŞK BİTTİ

DİZİ BİTTİ, AŞK BİTTİ

Kerem Bürsin ile Hande Erçel aşkı rol aldıkları dizi setinde başlamıştı. Birlikte dünyayı gezen çift dizinin final yapmasından kısa bir süre sonra yollarını ayırdı.

5SADECE İŞ

'SADECE İŞ'

Bir süre sonra ünlü oyuncunun yüzü olduğu mücevher markasının yöneticilerinden Atasay Kamer ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Taraflar bu haberleri "sadece iş yapıyoruz" diyerek yalanladı.

6KAAN DA HADİSEDEN AYRILDI

KAAN DA HADİSE'DEN AYRILDI

Kaan Yıldırım 2 yıla yakın süre şarkıcı Hadise ile aşk yaşadı. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çift ani bir kararla ayrıldı.

Yıldırım ayrılığın ardından "Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık" dedi.

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