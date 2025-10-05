Hakkarili Süso amca yaşına aldırmadan her gün kızak çekiyor! 11 çocuğunu böyle okuttu

4

‘BU YIL 8 TON ÜZÜM SATTIM’



80 yaşında olmasına rağmen işini severek yaptığını belirten Çakar, ailesinin tek geçim kaynağının üzüm olduğunu söyledi. Yaklaşık bir ay süren hasat döneminde 8 tona yakın üzüm hasat ettiğini belirten Çakar, "Bu sene üzüm hasadımız umduğumdan daha güzel oldu. Bu sene 8 ton üzüm sattım. Hala da topluyorum. Üzüm bağlarım dağda olduğu için toplanması indirmesi biraz zor oluyor.