Hakkâri’de sınırın sıfır noktasındaki üs bölgesine bayram ziyareti
28.05.2026 - 09:41Güncellenme Tarihi:
Hakkâri Valisi İbrahim Taşyapan, Kurban Bayramı vesilesiyle kentteki en kritik üs bölgelerini, kalekolları ve güvenlik noktalarını ziyaret ederek görev başındaki jandarma ve polis personelinin bayramını kutladı. Mahya Tepe Üs Bölgesi'nden Şine Yol Kontrol Noktası'na kadar zorlu coğrafyada adeta mekik dokuyan Vali Taşyapan, "Vatandaşımızın evinde huzurla bayram yapabilmesi, sizlerin buradaki fedakarca nöbeti sayesindedir" diyerek kahramanlara teşekkür etti.
Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Kurban Bayramı dolayısıyla beraberindeki heyetle birlikte Atatürk Polis Merkezi Amirliği, Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Mahya Tepe Üs Bölgesi ile Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı Şine Yol Kontrol Noktası’nı ziyaret etti.
Görevli personelle bir araya gelen Taşyapan, vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan güvenlik güçlerinin Kurban Bayramı’nı kutladı.
Polis ve jandarma personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Taşyapan, tüm personele görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi.