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MagazinHailey Baldwin apar topar hastaneye kaldırıldı! Durumu...
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• 13 Mart 2022 - 15:15 • Son Güncelleme:

Hailey Baldwin apar topar hastaneye kaldırıldı! Durumu...

Justin Bieber'in eşi ünlü model Hailey Baldwin kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler gösterince acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü model daha sonra konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

• 13 Mart 2022 - 15:15 • Son Güncelleme:
1Hailey Baldwin apar topar hastaneye kaldırıldı Durumu...
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Mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin evliliklerinde üç yılı geride bıraktı. Ünlü model Hailey Baldwin, önceki gün hastanelik oldu. Baldwin, California’nın tatil bölgesi Palm Springs’te hastaneye kaldırıldı.

2Hailey Baldwin apar topar hastaneye kaldırıldı Durumu...

Amerikalı model, perşembe günü eşi Justin Bieber ile kahvaltı ederken rahatsızlandığını ve acile kaldırıldığını söyledi. Instagram hesabından açıklama yapan Bieber, “Perşembe sabahı eşimle kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler oluşmaya başladı ve acilen hastaneye ulaştırıldım” dedi.

3BEYNİMDE KAN PIHTISI OLUŞMUŞ

'BEYNİMDE KAN PIHTISI OLUŞMUŞ'

“Beynimde az miktarda oksijen eksikliğine neden olan çok küçük bir kan pıhtısı oluştuğunu gördüler, ancak vücudum bunu kendi kendine yendi ve birkaç saat içinde tamamen iyileştim” diyen Bieber, “Bu kesinlikle yaşadığım en korkunç anlardan biri olmasına rağmen, şimdi evdeyim ve durumum iyi. Benimle ilgilenen tüm harika doktorlara ve hemşirelere çok minnettarım ve müteşekkirim! İyi dilek ve endişe ile ulaşan herkese, tüm destek ve sevgisi için teşekkür ederim” mesajını yazdı.

42018DE EVLENDİLER

2018'DE EVLENDİLER

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile ABD'li model Hailey Baldwin, 2018 yılında nikah masasına oturmuş, hayranları sürpriz gelişme karşısında şaşkınlık yaşamıştı.

5Hailey Baldwin apar topar hastaneye kaldırıldı Durumu...

Daha sonra ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir tören düzenleyen dünyaca ünlü çift, koronavirüs pandemisi döneminde aşk dolu paylaşımlarla sık sık gündeme geldiler.

6Hailey Baldwin apar topar hastaneye kaldırıldı Durumu...

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Baldwin, "En iyi zamanımı bolca sevgiyle sarmalanmış biçimde geçirdim. Bunun dışında etrafta dolaşan rivayetler yanlıştan da öte. Olumsuz saçmalıklar yayanları beslemeyin" diye konuştu.

7Hailey Baldwin apar topar hastaneye kaldırıldı Durumu...

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