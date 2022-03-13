Hailey Baldwin apar topar hastaneye kaldırıldı! Durumu...
Justin Bieber'in eşi ünlü model Hailey Baldwin kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler gösterince acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü model daha sonra konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin evliliklerinde üç yılı geride bıraktı. Ünlü model Hailey Baldwin, önceki gün hastanelik oldu. Baldwin, California’nın tatil bölgesi Palm Springs’te hastaneye kaldırıldı.
Amerikalı model, perşembe günü eşi Justin Bieber ile kahvaltı ederken rahatsızlandığını ve acile kaldırıldığını söyledi. Instagram hesabından açıklama yapan Bieber, “Perşembe sabahı eşimle kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler oluşmaya başladı ve acilen hastaneye ulaştırıldım” dedi.
'BEYNİMDE KAN PIHTISI OLUŞMUŞ'
“Beynimde az miktarda oksijen eksikliğine neden olan çok küçük bir kan pıhtısı oluştuğunu gördüler, ancak vücudum bunu kendi kendine yendi ve birkaç saat içinde tamamen iyileştim” diyen Bieber, “Bu kesinlikle yaşadığım en korkunç anlardan biri olmasına rağmen, şimdi evdeyim ve durumum iyi. Benimle ilgilenen tüm harika doktorlara ve hemşirelere çok minnettarım ve müteşekkirim! İyi dilek ve endişe ile ulaşan herkese, tüm destek ve sevgisi için teşekkür ederim” mesajını yazdı.
Daha sonra ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir tören düzenleyen dünyaca ünlü çift, koronavirüs pandemisi döneminde aşk dolu paylaşımlarla sık sık gündeme geldiler.