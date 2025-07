Gurbeti değil köyünü tercih etti: Köyde 200 dönüme tesis kurdu! Ton başına 3 bin TL kazanıyor

6

Bunların yanında ot ve saman stoklarından satış yaptıklarını da dile getiren Şemistan Göktaş, “Benim 600 ton mısır silajı paketlemem var, 300 ton samanım var. 30 ton da otum var. Almak isteyen tüm vatandaşlar bizlere ulaşabilirler. İsterseler kendimiz taşımacılığını yapabiliriz isterseler kendileri de gelip götürebilirler. İşlerimiz de iyidir Allah’a şükür. Kim ne derse desin köylüden iyisi yoktur. Her türlü imkânımız var. Zaten bu ülkede çalışan yok bizler işçi bulamadığımızdan dışarıdan adam getirip çalıştırıyoruz. Bakın bizler kimseye muhtaç olmamak için gece-gündüz çalışıyoruz ama bazı vatandaşlar çalışmıyor. Ve bu zor iklim koşullarına rağmen çalışıyoruz. Tabi burası kış memleketi olduğundan sıkıntılarına da katlanacaksın. Her güzellik bir arada olmaz ki. Kış koşulları zordur ama benim için hiç de zor değil. Bir işi severek yaptın mı zor olmaktan çıkıyor. Sevmeyerek de yaptın mı her iş zordur. Ekmeği bile çiğnemeden yutamıyorsun. Çalışırsan her şey olur. Yani huzurlu olursun vallahi çalışmaktan güzel bir şey yoktur. Azmettin mi, çalıştın mı oluyor yeter ki azim olsun. Şükredeceksin ve azmedeceksin. Çalıştın mı her şey olur. Hayatta yapılmayacak bir şey yoktur.” dedi.