Günlük 400 kilo üretiyor! Her tohumu altın değerinde: Kilosunu 60 TL'den satan kadına istek yağıyor
Tarımsal destek alarak işlerini büyüten kadın girişimciler hem gelir kapısı aralıyor hem de istihdam sağlıyor. Ordu'da 5,5 dönüm araziye kurduğu serada topraksız tarım yöntemiyle çilek üreten Özge Arslan ikinci hasadına hazırlanıyor. Girişimci Özge Arslan, ilk yılda 100 ton ürün almayı hedefliyor. Arslan, "Hedefimiz ihracat da yapabilmek ancak iç piyasaya ürün yetiştiremiyoruz. Bu nedenle üretim alanımızı yeni sezonda genişletmeyi hedefliyoruz." dedi.
• 27 Mart 2025 - 07:05 • Son Güncelleme:
• 27 Mart 2025 - 07:05 • Son Güncelleme: