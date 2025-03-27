Günlük 400 kilo üretiyor! Her tohumu altın değerinde: Kilosunu 60 TL'den satan kadına istek yağıyor

" Çilek üretimi ilimiz ekonomisine de çok ciddi katkı sağlıyor"





Serada 5 işçi çalışıyor



Serada 5 kişiyi istihdam ettiklerini anlatan Arslan, "Seranın her şeyi ile günlük ilgileniliyor. Günümüz bu serada geçiyor. Serada iyi tarım uygulamalarını kullanıyoruz. Çilek üretiminde kimyasal ilaç kullanmıyoruz." ifadelerini kullandı.



İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise çiftçi Özge Arslan'ı örnek girişimi dolayısıyla kutladı.Yüzde 50 hibe desteği ile yaklaşık 7 milyon liraya kurulan serada başarılı işler ortaya çıktığına işaret eden Yılmaz, "Kendisi de ne kadar doğru bir iş yaptığını anlamış oldu. İlimizde ilk defa böyle bir tesiste topraksız çilek üretimi yapılıyor. Çileğe talep oldukça fazla. Çiftçimizin pazar konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Kendisi bu yatırımı daha da büyütmeyi istiyor." değerlendirmesinde bulundu.