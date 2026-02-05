Gümüşhane'de Harşit Çayı sağanak yağışlardan sonra coştu! Yıllar sonra ilk kez bu kadar güçlü akıyor

4

Harşit Çayı'nın kış aylarında seviyesinin yükselmesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirten Ayşegül Öznur Parlak, "Bu yıl yağan yoğun kardan dolayı ve peşinden gelen yağmur nedeniyle karlar eriyince Harşit Çayı'nın seviyesi yükseldi. Yer altı kaynaklarımızın bununla beraber daha çok zenginleşeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda da bu baharda Harşit Çayı'nın seviyesinin daha da artacağını ve bu konuda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu mevsimde bu kadar arttığını görmemiştim 15 yıldır bu şekilde artış gösterdiğine şahit olmadık. Bizim için sevindirici bu yıl su sıkıntısı çekmeyeceğimizi düşünüyoruz" dedi.