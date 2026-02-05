Gümüşhane'de Harşit Çayı sağanak yağışlardan sonra coştu! Yıllar sonra ilk kez bu kadar güçlü akıyor
Gümüşhane'de yoğun kar yağışının ardından aniden artan hava sıcaklıkları ve beraberinde gelen sağanak yağışlar, Harşit Çayı'nı adeta 'devleştirdi'! Mevsim şartlarına göre suyunun azalması beklenen çayda, debi son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak vatandaşları şaşkına çevirdi. Dağlardaki karların hızla erimesiyle yatağına sığmayan Harşit Çayı, yer altı kaynakları için 'cansuyu' olurken; uzmanlar ve bölge halkı ilerleyen günlerde artabilecek taşkın riskine karşı yetkilileri göreve çağırıyor.
Gümüşhane'de kış boyunca etkili olan yoğun kar yağışının ardından havaların bir anda ısınması ve peş peşe gelen yağmurlar, Harşit Çayı'nın su seviyesini son 15 yılın en yüksek düzeylerine çıkardı.
Kentte, yoğun geçen kar yağışlı sezonundan arından havaların bir anda ısınması ve kış ortasında yağan yağmurlar nedeniyle kar örtüsünün hızlı erimesiyle birlikte Harşit çayındaki debi gözle görülür şekilde arttı. Normal şartlarda bu mevsimde suyun azalması beklenirken, yaşanan yükseliş vatandaşları şaşırttı.
Vatandaşlar, Harşit Çayı'nın mevsime göre alışılmışın üzerinde aktığını, benzer seviyelerin yıllardır görülmediğini ifade etti. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin sürmesi halinde dağlardaki karların erimeye başlaması ile birlikte ilerleyen günlerde su miktarının daha da artabileceği değerlendiriliyor.Artan debinin yer altı su kaynaklarını beslemesi ve yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmaması açısından olumlu bir tablo oluşturduğu belirtiliyor.
Harşit Çayı'nın kış aylarında seviyesinin yükselmesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirten Ayşegül Öznur Parlak, "Bu yıl yağan yoğun kardan dolayı ve peşinden gelen yağmur nedeniyle karlar eriyince Harşit Çayı'nın seviyesi yükseldi. Yer altı kaynaklarımızın bununla beraber daha çok zenginleşeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda da bu baharda Harşit Çayı'nın seviyesinin daha da artacağını ve bu konuda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu mevsimde bu kadar arttığını görmemiştim 15 yıldır bu şekilde artış gösterdiğine şahit olmadık. Bizim için sevindirici bu yıl su sıkıntısı çekmeyeceğimizi düşünüyoruz" dedi.
Vural Öz ise "Yıllar önce bu seviyelere geldiğini görmüştük bu mevsimde. Hatta bundan 30 yıl önce köprülerin de üzerinden aşacak bir seviyeye gelmişti. Şu anda seviyesi mevsime göre çok fazla yıllardır bu seviyede görememiştik. Dağlardaki karlar da eriyince seviyenin daha da artacağını düşünüyorum. Taşkın riskine karşı önlemler önceden alınırsa iyi olur diye düşünüyorum" diye konuştu.