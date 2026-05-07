Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Patronuna attığı son mesaj ortaya çıktı

PASTANE SAHİBİ: GÜLİSTAN PASTANEDEN ÇIKTI, TEKRAR GERİ GELMEDİ



Gülistan Doku soruşturmasına giren bilgi alma tutanağında, Doku’nun çalıştığı iş yerinin sahibi M.E.’nin 13 Ocak 2020’de emniyete verdiği ifadesi de ortaya çıktı. M.E., ifadesinde Gülistan’ın 4 Ocak günü işe başladığını söyleyerek, “Atatürk Mahallesi’ndeki pastanenin sahibiyim. 05 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Gülistan Doku, 04 Ocak 2020 günü benim iş yerimde çalışmaya başladı ve saat 17.00 sıralarında işe geldi. Saat 19.00 sıralarında, Gülistan iş yerinde bulunduğu sırada eskiden pastanemde çalışan ve komşum olan Zeinal, ekmek almak için dükkana geldi. Ancak bu sırada Gülistan arka tarafta çalıştığı için hiçbir şekilde yüz yüze gelmediler. Zeinal’ın dükkana girişi ve çıkışı bir oldu. Dükkanda fazla kalmadı. Gülistan birkaç saat kadar pastanede kaldıktan sonra bana biraz işi olduğunu söyledi ve izin istedi. Ben kendisine izin verdim ancak nereye gittiğini bilmiyorum. Tam olarak hatırlamıyorum ancak saat 20.00 sıralarında Gülistan pastaneden çıktı. Tekrar geri gelmedi. 05 Ocak 2020 günü sabah saat 08.13’te, şubenizdeki ilk ifademde de belirttiğim gibi bir daha işe gelmeyeceği yönünde bana SMS attı. 05 Ocak 2020 günü saat 16.00 sıralarında da Gülistan’ın ‘Küba’ ismindeki arkadaşı Gülistan’ı sormak için dükkana geldi ve kayıp olduğunu söyledi. ‘Zeinal ile görüşelim’ dedi. Küba’nın yanında Zeinal’ı aradım. Zeinal bana evde bulunduğunu ve işe gideceğini söyledi. Ben de Küba’ya görüşmek istiyorsa, Zeinal’ın iş yerine gitmesini söyledim. Konu ile ilgili olarak bildiklerim ve söyleyeceklerim bunlardan ibarettir” dedi.