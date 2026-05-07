Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Patronuna attığı son mesaj ortaya çıktı
Tunceli’de kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Doku’nun kaybolduğu gün çalışmaya başladığı pastanenin sahibine attığı mesaj ortaya çıktı. İşte detaylar...
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Türkiye’nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz Gülistan Doku dosyasını raftan indirip incelemeye başladı. Soruşturmayı baştan ele alan Başsavcı Ebru Cansu’nun talimatıyla, ‘Jandarma Dedektifleri’ olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) personelinden oluşan özel ekip kuruldu. Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri, PTS kayıtları toplandı. Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Gülistan'ın kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile görüşmek için geldiği kafeye nereden geldiğinin, kafeden ne zaman çıkıp öğretmenine gittiğinin de ortaya çıktığı görüntüler, Başsavcılık ve özel ekip tarafından saniye saniye izlenerek, Gülistan’ın akıbeti araştırıldı. Ayrıca dosyaya bazı şüpheliler eklenerek, HTS, PTS çalışmaları da yapıldı. Gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından da operasyon başlatıldı. Kayıp dosyasından ‘cinayet’ soruşturmasına dönen dosyada, cinayet şüphesiyle 14, 17 ve 24 Nisan’da operasyonlar düzenlendi. 17 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada şüpheli olan ve ABD’de bulunan Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarıldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, ‘Suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçundan tutuklandı.
Ferhat Güven ise Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’ya yönelik eylemi nedeniyle ‘Yağma’ suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa’da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi’ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Tuncay Sonel ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, 'Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi'nden kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla ‘Delilleri yok etme ve gizleme’ suçlamasıyla gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
KAYBOLMADAN 1 GÜN ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ
Gülistan Doku’nun, kaybolmadan 1 gün önce 4 Ocak’ta bir pastanede çalışmaya başladığı ve ardından kaybolduğu 5 Ocak 2020 sabahı saat 08.13’te iş yeri sahibi M.E.’ye gönderdiği mesaj ortaya çıktı. Doku’nun, M.E.’ye attığı son mesajda, ‘Ben artık gelimicem’ ifadesini kullandığı görüldü.
PASTANE SAHİBİ: GÜLİSTAN PASTANEDEN ÇIKTI, TEKRAR GERİ GELMEDİ
Gülistan Doku soruşturmasına giren bilgi alma tutanağında, Doku’nun çalıştığı iş yerinin sahibi M.E.’nin 13 Ocak 2020’de emniyete verdiği ifadesi de ortaya çıktı. M.E., ifadesinde Gülistan’ın 4 Ocak günü işe başladığını söyleyerek, “Atatürk Mahallesi’ndeki pastanenin sahibiyim. 05 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Gülistan Doku, 04 Ocak 2020 günü benim iş yerimde çalışmaya başladı ve saat 17.00 sıralarında işe geldi. Saat 19.00 sıralarında, Gülistan iş yerinde bulunduğu sırada eskiden pastanemde çalışan ve komşum olan Zeinal, ekmek almak için dükkana geldi. Ancak bu sırada Gülistan arka tarafta çalıştığı için hiçbir şekilde yüz yüze gelmediler. Zeinal’ın dükkana girişi ve çıkışı bir oldu. Dükkanda fazla kalmadı. Gülistan birkaç saat kadar pastanede kaldıktan sonra bana biraz işi olduğunu söyledi ve izin istedi. Ben kendisine izin verdim ancak nereye gittiğini bilmiyorum. Tam olarak hatırlamıyorum ancak saat 20.00 sıralarında Gülistan pastaneden çıktı. Tekrar geri gelmedi. 05 Ocak 2020 günü sabah saat 08.13’te, şubenizdeki ilk ifademde de belirttiğim gibi bir daha işe gelmeyeceği yönünde bana SMS attı. 05 Ocak 2020 günü saat 16.00 sıralarında da Gülistan’ın ‘Küba’ ismindeki arkadaşı Gülistan’ı sormak için dükkana geldi ve kayıp olduğunu söyledi. ‘Zeinal ile görüşelim’ dedi. Küba’nın yanında Zeinal’ı aradım. Zeinal bana evde bulunduğunu ve işe gideceğini söyledi. Ben de Küba’ya görüşmek istiyorsa, Zeinal’ın iş yerine gitmesini söyledim. Konu ile ilgili olarak bildiklerim ve söyleyeceklerim bunlardan ibarettir” dedi.