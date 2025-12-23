Görenler gözlerine inanamadı! Safranbolu'da aralık ayında incir ağacı meyve verdi
23.12.2025 - 12:05Güncellenme Tarihi:
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, görenleri hayrete düşüren bir doğa olayı yaşandı. Aralık ayının son günlerinde yapraklarını tamamen döken bir incir ağacı, kış ortasında yeniden meyve verdi. Normal şartlarda Eylül ayında sezonu kapanan incirin, dondurucu soğuklar öncesi dallarını meyveyle doldurması şaşkınlık yarattı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Aralık ayında bir incir ağacının meyve vermesi şaşırttı.Olay, Camikebir Mahallesi Dere Hamam Sokak'ta bulunan Saklı Cennet Taş Değirmeni'nde yaşandı.
Sonbahar başlangıcı ile mevsimi biten incirin yeniden meyve vermesi tesisi gezenleri de şaşırttı.Battal Erkin, incir ağacının hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle meyve vermiş olabileceğini düşündüğünü aktardı.
Dokuzuncu ayın ortalarında incir mevsiminin sona erdiğini aktaran Erkin, "Bu mevsimde meyve olması mümkün değil, çok şaşırtıcı. Yaprakları yok ama meyve veriyor" diye konuştu.