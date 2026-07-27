Google Haritalar en hızlı rotayı seçmiyor olabilir: İşte zaman kazanmak için gereken kritik ayar

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Bir yere yetişmeye çalışıyorsunuz, adresi Google Haritalar’a yazdınız ve mavi çizgiyi takip etmeye başladınız. Buraya kadar her şey normal. Peki, uygulamanın sizi o anda mümkün olan en hızlı rotaya yönlendirdiğinden emin misiniz?



Cevap her zaman düşündüğünüz kadar basit değil. Çünkü Google Haritalar, “en iyi rota”yı belirlerken yalnızca yolculuğun kaç dakika süreceğine bakmıyor. Gerçek zamanlı trafik, yol koşulları, güzergâhın karmaşıklığı ve yakıt ya da enerji verimliliği de hesaplamaya dahil ediliyor.



Bu nedenle uygulamanın önerdiği rota, bazı durumlarda en hızlı seçenek yerine varış süresi ona oldukça yakın olan ancak daha az yakıt tüketmesi beklenen güzergâh olabiliyor.