Google Haritalar en hızlı rotayı seçmiyor olabilir: İşte zaman kazanmak için gereken kritik ayar
Google Haritalar’da yol tarifi aldığınızda ekranda ilk sırada gördüğünüz rota her zaman yalnızca süreye göre belirlenmiyor. Uygulama; trafik, yol koşulları ve rotanın kolaylığının yanı sıra yakıt tüketimini de hesaba katabiliyor. Eğer önceliğiniz birkaç dakika bile olsa daha erken varmaksa, Google Haritalar’daki bu ayarı kontrol etmeniz gerekiyor.
kaynak olarak ekleyin
Bir yere yetişmeye çalışıyorsunuz, adresi Google Haritalar’a yazdınız ve mavi çizgiyi takip etmeye başladınız. Buraya kadar her şey normal. Peki, uygulamanın sizi o anda mümkün olan en hızlı rotaya yönlendirdiğinden emin misiniz?
Cevap her zaman düşündüğünüz kadar basit değil. Çünkü Google Haritalar, “en iyi rota”yı belirlerken yalnızca yolculuğun kaç dakika süreceğine bakmıyor. Gerçek zamanlı trafik, yol koşulları, güzergâhın karmaşıklığı ve yakıt ya da enerji verimliliği de hesaplamaya dahil ediliyor.
Bu nedenle uygulamanın önerdiği rota, bazı durumlarda en hızlı seçenek yerine varış süresi ona oldukça yakın olan ancak daha az yakıt tüketmesi beklenen güzergâh olabiliyor.
GOOGLE HARİTALAR NEDEN EN HIZLI ROTAYI SEÇMİYOR?
Google’ın açıklamasına göre çevre dostu rota özelliği açık olduğunda Haritalar, yakıt veya enerji verimliliğini de rota önerisinin bir parçası olarak değerlendiriyor.
Uygulama; trafik yoğunluğu, yokuşlar, dur-kalk trafiği ve yolun otoyol ya da yerel yol olması gibi ayrıntıları inceleyerek aracın daha az yakıt veya enerji tüketebileceği güzergâhı hesaplıyor.
Yakıt açısından daha verimli rotanın tahmini varış zamanı, en hızlı rotaya yakınsa uygulama bu seçeneği ön plana çıkarabiliyor. Yani Google Haritalar sizi saatlerce dolaştırmıyor; ancak birkaç dakikanın önemli olduğu bir yolculukta ekranda ilk gördüğünüz güzergâh mutlak anlamda en hızlı rota olmayabilir.
ZAMAN KAZANMAK İÇİN BU AYARI KONTROL EDİN
Önceliğiniz yakıt tasarrufundan ziyade mümkün olan en kısa sürede hedefe ulaşmaksa “Yakıt verimliliği yüksek rotaları tercih et” ayarını kapatabilirsiniz.
Android, iPhone ve iPad’de izlenmesi gereken adımlar şöyle:
1. Google Haritalar uygulamasını açın.
2. Sağ üst köşedeki profil fotoğrafınıza veya adınızın baş harfine dokunun.
3. “Ayarlar” bölümüne girin.
4. “Navigasyon” seçeneğini açın.
5. “Rota seçenekleri” bölümünü bulun.
6. “Yakıt verimliliği yüksek rotaları tercih et” seçeneğini kapatın.
Bu özellik kapatıldığında Google Haritalar, rota önerisinde yakıt veya enerji verimliliğini belirleyici unsur olarak kullanmıyor ve en hızlı rotayı öne çıkarıyor. Yakıt açısından daha verimli alternatif güzergâh ise yeşil yaprak simgesiyle gösterilmeye devam edebiliyor.Özelliğin adı, uygulama sürümüne göre küçük farklılıklar gösterebilir. Google ayrıca çevre dostu rota seçeneğinin yalnızca desteklenen ülke ve bölgelerde kullanılabildiğini belirtiyor.
YOL TARİFİNİ ALDIKTAN SONRA DA DEĞİŞTİRİLEBİLİYOR
Ayarı değiştirmek için mutlaka ana menüye dönmeniz gerekmiyor. Sürüş için yol tarifi aldıktan sonra sağ üst köşedeki menüye, ardından “Seçenekler” bölümüne girerek yakıt verimliliği yüksek rota tercihini açıp kapatabilirsiniz.
Ancak bunu araç hareket etmeden önce yapmak önemli. Navigasyon ayarlarıyla sürüş sırasında uğraşmak hem dikkatinizi dağıtabilir hem de gereksiz bir risk oluşturabilir.
ÜCRETLİ YOL VE OTOYOL AYARLARINI DA KONTROL EDİN
Google Haritalar’ın daha hızlı görünen bir güzergâhı önermemesinin tek nedeni yakıt tasarrufu olmayabilir. “Ücretli yollardan kaçın”, “otoyollardan kaçın” veya “feribotlardan kaçın” seçeneklerinden biri daha önce açıldıysa uygulama rotayı bu tercihlere göre oluşturur.
Örneğin otoyolları kullanmama seçeneği açıksa, birkaç dakika daha kısa sürecek bir otoyol güzergâhı ilk seçenek olarak gösterilmeyebilir. Bu nedenle rota beklediğinizden uzun görünüyorsa tüm rota tercihlerini birlikte kontrol etmekte fayda var.
DOĞRU MOTOR TÜRÜNÜ SEÇMEK DE ÖNEMLİ
Yakıt tasarruflu rota özelliğini kullanmak isteyenlerin araç profilini doğru belirlemesi gerekiyor. Google Haritalar’da benzin, dizel, hibrit ve elektrikli araç seçenekleri bulunuyor.
Bunun nedeni ise her motor türünün aynı yolda aynı verimliliği sunmaması. Dizel araçlar otoyol sürüşünde avantaj sağlayabilirken hibrit ve elektrikli otomobiller, rejeneratif frenleme sayesinde dur-kalk trafiğinde daha verimli olabiliyor.
Motor türü belirtilmediğinde uygulama, bölgedeki en yaygın seçenek olduğu gerekçesiyle benzinli aracı varsayılan olarak kabul edebiliyor.
MAVİ ÇİZGİYE BASMADAN ÖNCE GRİ ROTALARA DA BAKIN
Ayarı kapatmış olsanız bile trafik birkaç dakika içinde değişebilir. Kaza, yol çalışması veya anlık yoğunluk nedeniyle az önce hızlı görünen rota kısa sürede avantajını kaybedebilir.
Google Haritalar, önerdiği güzergâhı mavi; alternatif rotaları ise gri çizgiyle gösteriyor. Yola çıkmadan önce gri rotaların üzerindeki tahmini süreleri kontrol etmek, bazen tek bir ayarı değiştirmekten daha fazla zaman kazandırabilir.
Kısacası Google Haritalar yanlış rota göstermiyor; sizin “en iyi” derken neyi kastettiğinizi tahmin etmeye çalışıyor. Daha az yakıt tüketmek istiyorsanız yeşil yapraklı rota mantıklı olabilir. Ancak o gün asıl mesele toplantıya, uçağa ya da randevuya yetişmekse yakıt verimliliği ayarını ve alternatif güzergâhları kontrol etmek küçük ama işe yarayan bir fark yaratabilir.