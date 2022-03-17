• 17 Mart 2022 - 18:20 • Son Güncelleme:
Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan sosyal medyada bambaşka! 'Sen neymişsin Asya!''
TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda canlandırdığı Asya karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü manken Buse Orcan, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden. Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Buse Orcan, kırmızılar içinde verdiği pozlarla beğeni yağmuruna tutuldu.
• 17 Mart 2022 - 18:20 • Son Güncelleme:
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Gönül Dağı'nın tescilli güzeli Buse Orcan, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla takipçilerini büyüledi.
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