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MagazinGönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan sosyal medyada bambaşka! 'Sen neymişsin Asya!''
HaberlerMagazin Haberleri Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan sosyal medyada bambaşka! 'Sen neymişsin Asya!''
• 17 Mart 2022 - 18:20 • Son Güncelleme:

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan sosyal medyada bambaşka! 'Sen neymişsin Asya!''

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda canlandırdığı Asya karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü manken Buse Orcan, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden. Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Buse Orcan, kırmızılar içinde verdiği pozlarla beğeni yağmuruna tutuldu.

• 17 Mart 2022 - 18:20 • Son Güncelleme:
1Gönül Dağının Asyası Buse Orcan sosyal medyada bambaşka Sen neymişsin Asya
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Gönül Dağı'nın tescilli güzeli Buse Orcan, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

2Gönül Dağının Asyası Buse Orcan sosyal medyada bambaşka Sen neymişsin Asya

Kırmızı bir eldiven, küpe ve ruj tercih eden Buse Orcan'a beğeni yağdı.

3Gönül Dağının Asyası Buse Orcan sosyal medyada bambaşka Sen neymişsin Asya

Buse Orcan'ın paylaşımına ''Sen neymişsin Asya'', ''Alev aldı buralar'' ve ''Kırmızı çok yakışmış'' gibi yorumlar yapıldı.

4Gönül Dağının Asyası Buse Orcan sosyal medyada bambaşka Sen neymişsin Asya

20 yaşındaki Buse Orcan, 2018 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olmuştu.

5Gönül Dağının Asyası Buse Orcan sosyal medyada bambaşka Sen neymişsin Asya

Başakşehir Üniversitesi'nde Lojistik Yönetimi bölümünde okuyan Buse Orcan, çeşitli reklam filmlerinde kamera karşısına geçti.

6Gönül Dağının Asyası Buse Orcan sosyal medyada bambaşka Sen neymişsin Asya

Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde sevgiye muhtaç bir kasaba kızını canlandıran Buse Orcan'ın diziden ayrılacağı konuşuluyor.

7Gönül Dağının Asyası Buse Orcan sosyal medyada bambaşka Sen neymişsin Asya

İddiaya göre Ramazan ile evlenmekten vazgeçen Asya, Asuman ve Ramazan'ın kavuşması için izini kaybettirecek.

8Gönül Dağının Asyası Buse Orcan sosyal medyada bambaşka Sen neymişsin Asya

Sosyal medyada aktif olan Buse Orcan'ın, Instagram'da 40 binden fazla takipçisi mevcut.

9Gönül Dağının Asyası Buse Orcan sosyal medyada bambaşka Sen neymişsin Asya

Tescilli güzel, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

10Gönül Dağının Asyası Buse Orcan sosyal medyada bambaşka Sen neymişsin Asya
11Gönül Dağının Asyası Buse Orcan sosyal medyada bambaşka Sen neymişsin Asya

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