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GündemGirne'de batan gemide bulunan Hataylı kardeşlerden haber alınamıyor! Acılı aile bekleyişte
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Girne'de batan gemide bulunan Hataylı kardeşlerden haber alınamıyor! Acılı aile bekleyişte

31.08.2026 - 14:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ferhat DERVİŞOĞLU-Cuma Yunus YAŞATIR/REYHANLI (Hatay), (DHA)-

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında dün yolcu gemisinin batması sonucu kaybolan Saliha Miray Biçer (12) ile kardeşi Mehmet Asaf Biçer'den (6) haber alınamıyor.

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1Girne'de batan gemide bulunan Hataylı kardeşlerden haber alınamıyor! Acılı aile bekleyişte

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Hayri Biçer (42), eşi Ayten (35), çocukları Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer ve Halil Kerem Biçer (10) ile birlikte tatil için KKTC'ye gitti.

2Girne'de batan gemide bulunan Hataylı kardeşlerden haber alınamıyor! Acılı aile bekleyişte

Biçer ailesi tatilin ardından dün Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı. Ancak bindikleri yolcu gemisinin batması sonucu Biçer çifti ile çocuklarından Halil Kerem kurtulurken, Saliha Miray ve Mehmet Asaf Biçer ise kayboldu.

3Girne'de batan gemide bulunan Hataylı kardeşlerden haber alınamıyor! Acılı aile bekleyişte

'ALLAH RIZASI İÇİN TORUNLARIMI BULUN'


İki kardeşi arama çalışmaları sürerken, torunlarının kayıp haberini alan Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki babaanne Saliha Biçer (65), gözyaşlarına boğuldu. Ağlayarak yardım isteyen Biçer, "Allah'ım bir an önce torunlarımın bulunmasını istiyorum.

4Girne'de batan gemide bulunan Hataylı kardeşlerden haber alınamıyor! Acılı aile bekleyişte

Sizlerden, yetkililerden yardım bekliyorum. Allah rızası için torunlarımı bulun. Neredelerse gönderin, kim gördüyse, hayattalarsa ne olur bulun. Yetkililer, çaresizim. Allah'ım ailemizin hepsi çaresiz. Tatile gittiler, ne hale geldiler" dedi.