Girne'de batan gemide bulunan Hataylı kardeşlerden haber alınamıyor! Acılı aile bekleyişte

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Sizlerden, yetkililerden yardım bekliyorum. Allah rızası için torunlarımı bulun. Neredelerse gönderin, kim gördüyse, hayattalarsa ne olur bulun. Yetkililer, çaresizim. Allah'ım ailemizin hepsi çaresiz. Tatile gittiler, ne hale geldiler" dedi.