Giresunlu Demet davet etti, Japonya'dan tek bir amaç için geldi

Japonya’da fındığın daha çok çikolatalı ürünlerle tüketildiğini ifade eden Nakahara, “Japonya’da fındığı çoğu kişi bilmiyor. Genelde kaju ve badem gibi kuruyemişler tercih ediliyor. Bunun temel sebebi fiyattan dolayı. Japonya’da fındık pahalı. Ama benim müşterim çok seviyorlar. Daha doğrusu, Giresun fındığını yedikten sonra sevmeye başlıyorlar. Böyle diyebilirim. Fındığın Japonya’daki tüketimi çoğunlukla çikolatalı ürünlerle sağlanıyor. Kek ve pasta yapılıyor. Bir de kahvaltıda yoğurtla ve yulaf ezmesiyle tüketiliyor.