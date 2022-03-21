Gelinim Mutfakta'nın 179. Hafta yarışmacısı kim?

Kanal D'nin başarılı yarışması Gelinim Mutfakta'nın 891. Bölümde yarışmaya katılan 179. Haftasının yarışmacısı belli oldu! İşte yeni yarışmacı: Gelin Fulya Kaldı, kaynana Senem Kaldı.

Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 5 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor! Siz de "İyi yemek yaparım, altınları kaparım!" diyorsanız linkteki başvuru formunu doldurmaya başlayın!