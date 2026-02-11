Geleceğin mühendisleri burada yetişiyor: Robot yapıyorlar, mantar üretiyorlar, güneşten elektrik alıyorlar

5

Teknoloji üzerine yapılan çalışmaların sadece ders saatleriyle sınırlı kalmadığına dikkati çeken Hacınoğmanoğlu, öğretmenlerin mesai dışı emek harcayıp öğrencilerle çalıştığını kaydetti.



Hacınoğmanoğlu, "Teknolojiden tarıma her alanda BATEM" sloganıyla hareket ettiklerini belirterek, bu yıl mantar üretimi yaparak ilk ürünleri aldıklarını aktardı.



Güneş enerjisi sistemi ile okulun bir kısım aydınlatmasını sağlayacaklarını anlatan Hacınoğmanoğlu, bunun da okul için farklı bir alan ve yenilik olacağını ifade etti.