Gece yarısı dehşeti: Yanan Araçta peş peşe patlamalar! Canını zor kurtardı
04.08.2026 - 07:41Güncellenme Tarihi:
Eskişehir- Ankara karayolunda seyir halindeki otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı.
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Yanan otomobilde, LPG tankından kaynaklanan patlamalar oldu. Sürücü M.A., son anda araçtan dışarı çıktı. Vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan yanıklar nedeniyle yaralanan M.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.