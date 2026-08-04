GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemGece yarısı dehşeti: Yanan Araçta peş peşe patlamalar! Canını zor kurtardı
HaberlerGündem Haberleri Gece yarısı dehşeti: Yanan Araçta peş peşe patlamalar! Canını zor kurtardı

Gece yarısı dehşeti: Yanan Araçta peş peşe patlamalar! Canını zor kurtardı

04.08.2026 - 07:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Eskişehir- Ankara karayolunda seyir halindeki otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Gece yarısı dehşeti: Yanan Araçta peş peşe patlamalar! Canını zor kurtardı

Olay, saat 00.30 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolunda meydana geldi. M.A. (29) idaresindeki 34 TV 8754 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

2Gece yarısı dehşeti: Yanan Araçta peş peşe patlamalar! Canını zor kurtardı

Yanan otomobilde, LPG tankından kaynaklanan patlamalar oldu. Sürücü M.A., son anda araçtan dışarı çıktı. Vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan yanıklar nedeniyle yaralanan M.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

3Gece yarısı dehşeti: Yanan Araçta peş peşe patlamalar! Canını zor kurtardı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. 