Gaziantep’te 70 yaşındaki usta, 60 yıldır geleneksel yöntemlerle zurna üretiyor

"Türkiye’nin birçok yerinden müşterilerimiz olur"
Düğün sezonunun başlamasıyla talebin çoğaldığını söyleyen usta Uz, "Düğün sezonu başladı. Ama Gaziantep’te çok yoğun bir talep yok. Zaten ben buradaki piyasayla çok ilgilenmiyorum. Daha çok Adana, İstanbul, Ankara, Kayseri, Maraş, Göksun, Osmaniye gibi şehirlerden talep gelir. Hatta Türkiye’nin birçok yerinden müşterilerimiz olur. Çünkü Antep zurnası, başka yerlerde yapılan zurnalara uymaz. Mesela İstanbul’da sahne zurnası vardır. Ama bizimki halay zurnasıdır ve bu tarz, Antep dışında pek bulunmaz. Halay bitmediği sürece, düğünler sürdüğü sürece zurna da yaşar. Ama bir gün davul tükenirse, zurna da tükenir" şeklinde konuştu.