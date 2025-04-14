Gaziantep’te 70 yaşındaki usta, 60 yıldır geleneksel yöntemlerle zurna üretiyor

"Zurna kayısı ağacından yapılır"

Zurna yapımını anlatan Uz, "Zurna yapımı, kayısı ağacından yapılır. Kayısı ağacının gövdelerini genelde Malatya’dan veya çevredeki bölgelerden temin ederiz. Meyve vermeyen veya kurumuş olan ağaçları alıp işliyoruz. Bu ağaçlar genellikle 2-3 yıl kurutulur. Sonrasında zurna yapmak için işlemeye başlarız. Ağaç kuruduktan sonra tasarlanır. Tasarlandıktan sonra üst kısmı alınır ve şekil verilir. Daha sonra içi oyulur, çevrilir, delikleri açılır ve perdeler ayarlanır. Zurnanın baş kısmında ‘çimşir’ ağacından yapılan bir başlık yer alır. Bu başlığa ‘nezik’ deriz. Onu da ayrıca hazırlıyoruz. Son olarak zurnaya kamış veya metem dediğimiz kısımlar takılır. Bu kısmı da müzisyen getirir, çalar ve akortları kontrol eder. Eksik veya hatalı yer varsa biz burada düzeltiriz. Sonra herkes memleketine döner, zurnasını çalar" dedi.