Galatasaraylı Hakkarili amca, 63 yaşında top peşinde! Yöresel kıyafetlerini giyip sahaya çıkıyor

Spor çok güzel bir şey. Beni futbol oynarken görenlerin bazıları şaşırıyor, bazıları seviniyor, bazıları da laf atıyor ama ben kafaya takmıyorum. Bizim köyde küçükten büyüğe herkes futbol oynamayı seviyor. Bize bir saha yapılırsa çok memnun oluruz." diye konuştu.