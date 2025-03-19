Galatasaraylı Hakkarili amca, 63 yaşında top peşinde! Yöresel kıyafetlerini giyip sahaya çıkıyor
Hakkari'nin Derecik ilçesinde yöresel kıyafetleriyle toprak ve halı sahalarda gençlerle futbol oynayan 63 yaşındaki Esat Kaynak, ilerleyen yaşına rağmen sağlıklı görüntüsü ve futbol tutkusuyla dikkati çekiyor. Kaynak, "Haftada iki kez araç tutarak ilçe merkezine gidiyoruz. Buraya bir saha yapılmasını çok istiyoruz. Ben bu yaşımda futbol oynamak istiyorsam çocuklar tabii ki benden daha çok ister. Fırsat buldukça sahaya gidip futbol oynuyoruz. Galatasaray'ı seviyorum, taraftarıyım. Beni bir maça davet ederlerse çok memnun olurum." dedi.
AA
• 19 Mart 2025 - 13:35 • Son Güncelleme:
AA
• 19 Mart 2025 - 13:35 • Son Güncelleme: