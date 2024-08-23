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GündemFransız gelin 12 yıldır yaz tatilini Artvin'de geçiriyor!  Köylülerle işaret diliyle anlaşıyor
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Fransız gelin 12 yıldır yaz tatilini Artvin'de geçiriyor!  Köylülerle işaret diliyle anlaşıyor

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı 2 bin 50 rakımlı Avcılar (Kahnes) Köyü, 12 yıldır her yaz tatilinde Fransa’dan gelen özel bir misafirini ağırlıyor. 4 çocuk annesi Fransız gelin Asiye Alexia Albayrak (34), eşi Cemal Albayrak (44) ile birlikte köyde hem kültürel bir deneyim yaşıyor hem de köy işlerine yardımcı oluyor.

İHA
• 23 Ağustos 2024 - 10:39 • Son Güncelleme:
İHA
• 23 Ağustos 2024 - 10:39 • Son Güncelleme:
1Fransız gelin 12 yıldır yaz tatilini Artvinde geçiriyor  Köylülerle işaret diliyle anlaşıyor

17 yıl önce Türkiye’den Fransa’ya iş için giden Cemal Albayrak, inşaat sektöründe kendi işini kurdu. Fransa’da yaşadığı mahallede tanıştığı Alexia ile evlenmeye karar verdi ve Alexia, müslüman olarak adını Asiye olarak değiştirdi.

2Fransız gelin 12 yıldır yaz tatilini Artvinde geçiriyor  Köylülerle işaret diliyle anlaşıyor

Düğün sonrası balayını geçirmek üzere Cemal Albayrak, eşiyle birlikte 4 bin kilometre yol kat ederek Yusufeli Avcılar Köyü’ne geldi. Bu ilk ziyaret, Asiye Alexia’nın köy yaşamına olan ilgisini artırdı.

3Fransız gelin 12 yıldır yaz tatilini Artvinde geçiriyor  Köylülerle işaret diliyle anlaşıyor

Asiye Alexia, kayınpederi Hikmet Albayrak ve kayınvalidesi Mava Albayrak ile tanıştığında, onların sıcak karşılamasıyla köy yaşamına hızla uyum sağladı. Her yaz köyde geçirdiği zaman boyunca tarlada ot toplama, tırpanla ot biçme, inek sağma ve tandırda ekmek pişirme gibi işleri öğrenen Asiye, köy halkıyla olan iletişimini eşi Cemal’in yardımıyla sürdürüyor.

4KÖYDEKİLERLE İŞARET DİLİYLE ANLAŞIYOR

KÖYDEKİLERLE İŞARET DİLİYLE ANLAŞIYOR

Türkçe bilmemesi zaman zaman zorluklar yaşamasına neden olsa da Asiye, kayınpederiyle işaret diliyle anlaşmayı başarıyor.

5Fransız gelin 12 yıldır yaz tatilini Artvinde geçiriyor  Köylülerle işaret diliyle anlaşıyor

Fransa’nın Epinal şehrinden özel araçlarıyla köye gelirken büyük bir heyecan ve mutluluk duyduklarını ifade eden Albayrak çifti, uzun bir yolculuğun ardından köyde geçirdikleri zamanın değerini çok iyi biliyor.

6Fransız gelin 12 yıldır yaz tatilini Artvinde geçiriyor  Köylülerle işaret diliyle anlaşıyor

Yolun zorluklarına rağmen, anne, baba ve memleket hasreti nedeniyle yaz tatillerini köyde geçirmeye devam edeceklerini belirtiyorlar.

7ÇOCUKLARA KÖY KÜLTÜRÜNÜ ÖĞRETİYORUZ

ÇOCUKLARA KÖY KÜLTÜRÜNÜ ÖĞRETİYORUZ

Cemal Albayrak, eşinin köy yaşamına uyum sürecini anlatarak “Eşim Fransız ve 12 yıldır evliyiz. Her yaz Artvin'deki köyümüze geliyoruz. Burada anne ve babaya yardım ediyor, köy işlerinde çalışıyoruz. Çocuklar da köyde kültürü öğreniyor ve biz onlara sevgi ve saygıyı aşılıyoruz. Yaklaşık 4.000 km yol kat ederek buraya gelmek zor, özellikle de küçük çocuklarla. Ancak memleket ve aile hasreti bizi her yıl buraya çekiyor.

8KÖYDE ÇOK GÜZEL VAKİT GEÇİRİYORUZ

KÖYDE ÇOK GÜZEL VAKİT GEÇİRİYORUZ

Türkiye'ye geldiğimizde, eşimin en çok zorlandığı şey dil. Türkçe bilmediği için hep yanındayım. Yine de köy işlerini severek yapıyor; tarlada çalışıyor, köy ekmeği yapıyor, inek sağıyor ve ev işlerinde annem ve babama yardımcı oluyor. Böylece birlikte güzel vakit geçiriyoruz” dedi.

9Fransız gelin 12 yıldır yaz tatilini Artvinde geçiriyor  Köylülerle işaret diliyle anlaşıyor

Asiye Alexia Albayrak ise yaptığı açıklamada “Benim 4 çocuğum var. Eşimi çok seviyorum ve Avcılar Köyü'ne gelmeyi çok seviyorum. Burada olmak, anne ve babamı görmek beni çok mutlu ediyor.

10Fransız gelin 12 yıldır yaz tatilini Artvinde geçiriyor  Köylülerle işaret diliyle anlaşıyor

Fransa’da yaşayan kardeşlerime ve babama buradan selam gönderiyorum. Türkiye’ye gelen ve dönen tüm gurbetçilere kolaylıklar diliyorum. Yol çok uzun ve zor, Allah hepsine yardım etsin” diye konuştu.

11Fransız gelin 12 yıldır yaz tatilini Artvinde geçiriyor  Köylülerle işaret diliyle anlaşıyor
12Fransız gelin 12 yıldır yaz tatilini Artvinde geçiriyor  Köylülerle işaret diliyle anlaşıyor
13Fransız gelin 12 yıldır yaz tatilini Artvinde geçiriyor  Köylülerle işaret diliyle anlaşıyor