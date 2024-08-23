Fransız gelin 12 yıldır yaz tatilini Artvin'de geçiriyor!  Köylülerle işaret diliyle anlaşıyor

ÇOCUKLARA KÖY KÜLTÜRÜNÜ ÖĞRETİYORUZ

Cemal Albayrak, eşinin köy yaşamına uyum sürecini anlatarak “Eşim Fransız ve 12 yıldır evliyiz. Her yaz Artvin'deki köyümüze geliyoruz. Burada anne ve babaya yardım ediyor, köy işlerinde çalışıyoruz. Çocuklar da köyde kültürü öğreniyor ve biz onlara sevgi ve saygıyı aşılıyoruz. Yaklaşık 4.000 km yol kat ederek buraya gelmek zor, özellikle de küçük çocuklarla. Ancak memleket ve aile hasreti bizi her yıl buraya çekiyor.