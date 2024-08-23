Fransız gelin 12 yıldır yaz tatilini Artvin'de geçiriyor! Köylülerle işaret diliyle anlaşıyor
Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı 2 bin 50 rakımlı Avcılar (Kahnes) Köyü, 12 yıldır her yaz tatilinde Fransa’dan gelen özel bir misafirini ağırlıyor. 4 çocuk annesi Fransız gelin Asiye Alexia Albayrak (34), eşi Cemal Albayrak (44) ile birlikte köyde hem kültürel bir deneyim yaşıyor hem de köy işlerine yardımcı oluyor.
İHA
• 23 Ağustos 2024 - 10:39 • Son Güncelleme:
İHA
• 23 Ağustos 2024 - 10:39 • Son Güncelleme: