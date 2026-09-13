Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemFormülünü sır gibi saklıyor! İstanbul'dan getirip Bolu'da üretiyor: Yok satıyor
HaberlerGündem Haberleri Formülünü sır gibi saklıyor! İstanbul'dan getirip Bolu'da üretiyor: Yok satıyor

Formülünü sır gibi saklıyor! İstanbul'dan getirip Bolu'da üretiyor: Yok satıyor

13.09.2026 - 16:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Bolu’nun Gerede ilçesinde 82 yaşındaki Zeki Sür, 36 yıldır kendi geliştirdiği özel formüllerle kolonya üretiyor. Ham maddelerini İstanbul’dan temin eden Sür’ün özenle hazırladığı kolonyalar, ilçe sakinlerinden bakkal ve marketlere kadar geniş bir müşteri kitlesine ulaşıyor ve yok satıyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Formülünü sır gibi saklıyor! İstanbul'dan getirip Bolu'da üretiyor: Yok satıyor

Bolu'nun Gerede ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Zeki Sür, yıllar önce merakla başladığı kolonya üretimini 36 yıldır devam ettiriyor. Kendi çabalarıyla öğrendiği kolonya üretimini yıllar içerisinde edindiği tecrübeyle geliştiren Sür, belirli formüller ve hassas ölçümlerle ortaya çıkardığı kolonyaları ilçe sakinlerine, bakkallara, marketlere ve dinlenme tesislerine satıyor.

2Formülünü sır gibi saklıyor! İstanbul'dan getirip Bolu'da üretiyor: Yok satıyor

Kolonya üreticisi Zeki Sür, 1990 yılında İstanbul'a yaptığı ziyaretler sırasında kolonya ve esans satıcılarına ilgi duymaya başladığını söyledi.Bu işi yıllardır zevkle yaptığını dile getiren Sür, "İlk başlama işime tamamen merak konusu. İstanbul'a gittiğim zaman kolonya, esans satıcılarından ilgi duyarak kendi kendimi yetiştirdim. Bir ustam yok, tamamen severek ve merak ederek başladım." dedi.

3Formülünü sır gibi saklıyor! İstanbul'dan getirip Bolu'da üretiyor: Yok satıyor

Gerede'de kendisinden başka kolonya imalatçısı kalmadığını belirten Zeki Sür, bu değerli zanaatın bitmesinden endişe duyduğunu ifade etti.Mesleği devredecek yeni ustalar yetiştirmek istediğini ancak çırak bulmakta zorlandığını anlatan Sür, "Gerede'de benden başka imalatçı yok. Meslek ölmesin diye bir çırak yetiştirdim ama o da yurt dışına çalışmaya gidecek. Tam verimli olacağı zaman ayrılmak zorunda kalacak." diye konuştu.

4Formülünü sır gibi saklıyor! İstanbul'dan getirip Bolu'da üretiyor: Yok satıyor

Sür, ham maddeyi İstanbul'dan temin edip dükkanında özel formüllerle üretim yaptığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:"İşimizi imalatçı olarak yapıyoruz. Kolonya yapımı tamamen formüle dayanır. Hangi kolonyayı üreteceksek ona uygun esansı kullanarak ürünün ismini belirleriz. Örneğin ardıç kolonyası yaparken ardıç esansı kullanırız. Ürettiğimiz kolonyaları bakkallara, istasyonlara ve halkımıza ulaştırıyoruz. İlk defa alan müşterilerimiz zamanla ürünü benimseyip yeniden sipariş veriyorlar."

5Formülünü sır gibi saklıyor! İstanbul'dan getirip Bolu'da üretiyor: Yok satıyor

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti

Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti