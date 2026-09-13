Formülünü sır gibi saklıyor! İstanbul'dan getirip Bolu'da üretiyor: Yok satıyor

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Gerede'de kendisinden başka kolonya imalatçısı kalmadığını belirten Zeki Sür, bu değerli zanaatın bitmesinden endişe duyduğunu ifade etti.Mesleği devredecek yeni ustalar yetiştirmek istediğini ancak çırak bulmakta zorlandığını anlatan Sür, "Gerede'de benden başka imalatçı yok. Meslek ölmesin diye bir çırak yetiştirdim ama o da yurt dışına çalışmaya gidecek. Tam verimli olacağı zaman ayrılmak zorunda kalacak." diye konuştu.