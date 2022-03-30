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MagazinEvrim Alasya'dan konuşulacak itiraf! 'Emre Kınay kısmetimi kapattı!'
HaberlerMagazin Haberleri Evrim Alasya'dan konuşulacak itiraf! 'Emre Kınay kısmetimi kapattı!'
• 30 Mart 2022 - 12:34 • Son Güncelleme:

Evrim Alasya'dan konuşulacak itiraf! 'Emre Kınay kısmetimi kapattı!'

2015-2016 yıllarında Kanal D'de ekranlara gelen 'Güneşin Kızları' dizisinde 'Güneş Yılmaz/Mertoğlu' karakterine hayat veren Evrim Alasya, rol arkadaşı Emre Kınay ile ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Ünlü oyuncunun sözleri, programın sunucusunu da şaşkına çevirdi.

• 30 Mart 2022 - 12:34 • Son Güncelleme:
1Evrim Alasyadan konuşulacak itiraf Emre Kınay kısmetimi kapattı
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Son olarak geçtiğimiz yıl final yapan 'Akrep' dizisine rol alan Evrim Alasya, BloombergHT’de yayınlanan 'Aslı Şafak’la İşin Aslı' programına konuk oldu. 42 yaşındaki oyuncu, adının uzun süredir aşk dedikodularına karıştığı Emre Kınay'dan konu açılınca çarpıcı açıklamalar yaptı.

2BİZİ BEŞ YILDIR SEVGİLİ SANIYORLAR

"BİZİ BEŞ YILDIR SEVGİLİ SANIYORLAR"

Emre Kınay'la birlikte bir dönemin çok izlenen dizisi 'Güneşin Kızları'nda seyirci karşısına çıkan Alasya, "O benim kısmetimi kapattı. Çünkü bizi beş yıldır sevgili sanıyorlar" dedi. Sunucunun "Biz de öyle zannediyorduk. Ben de 'Bunlar ne kadar şahane bir çift' diyorum" sözleri dikkat çekti.

3YEMİN EDERİM BÖYLE BİR ŞEY YOK

"YEMİN EDERİM BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Ünlü oyuncu, "İnanamıyorum. Geçenlerde bir haber okudum; 'Güneşin Kızları'nda aşk yaşayan Emre Kınay ile Evrim Alasya, ilişkilerini bitirdiler ama iş yaşantılarına devam ediyorlar' diye. Hala bizimle ilgili haber çıkıyor. Beş yıldır sevgili olsak neden saklayalım? Çok yakın arkadaşız, birlikte çok iyi işler yapıyoruz. Onun dışında hiçbir şeyimiz yok. Yemin ederim böyle bir şey yok. Hiçbir zaman da olmadı" ifadelerini kullandı.

4ERKEK ARKADAŞIM VAR

"ERKEK ARKADAŞIM VAR"

Hakkında yanlış bilinen bir durumu açıklığa kavuşturduktan sonra özel hayatıyla ilgili bir itirafta daha bulunan Alasya, "Şu anda zaten başka bir erkek arkadaşım var. Bari bunu söyleyeyim, belki ikna olurlar. Çok ilginç! Emre ile ilgili bunu bir türlü aşamadık. İnşallah bu açılmadan sonra aşılır. Güzel giden bir ilişkim var" şeklinde konuştu.

5EVLİLİK CEVABI

'EVLİLİK' CEVABI

Başarılı oyuncu, programın sunucusu Aslı Şafak'ın "Evlenecek misiniz?" sorusuna, "İlla ki olur herhalde diye düşünüyorum. Öyle bir plan program yok ama şu anda keyifli ve çok güzel bir ilişkim var" yanıtını verdi.

639 BÖLÜM YAYINLANDI

39 BÖLÜM YAYINLANDI

Oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk, Hande Erçel ve Berk Atan'ın olduğu, yönetmen koltuğunda Sadullah Celen'in oturduğu; romantik, drama, aile ve komedi türündeki Güneşin Kızları dizisi, 19 Mart 2016 tarihinde 39'uncu bölümü ile final yapmıştı.

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