Evrim Alasya'dan konuşulacak itiraf! 'Emre Kınay kısmetimi kapattı!'

"ERKEK ARKADAŞIM VAR"

Hakkında yanlış bilinen bir durumu açıklığa kavuşturduktan sonra özel hayatıyla ilgili bir itirafta daha bulunan Alasya, "Şu anda zaten başka bir erkek arkadaşım var. Bari bunu söyleyeyim, belki ikna olurlar. Çok ilginç! Emre ile ilgili bunu bir türlü aşamadık. İnşallah bu açılmadan sonra aşılır. Güzel giden bir ilişkim var" şeklinde konuştu.