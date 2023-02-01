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Evli çiftleri ilgilendiren gelişme! ‘Mehir senedi’ delil sayıldı

Evli milyonları ilgilendiren son dakika gelişmesi! 1 yıllık evli çiftin çekişmeli boşanma davasına ‘mehir senedi' damga vurdu. Davalı erkek, boşanmak istediği eski eşine mehir ücretini vermeyi reddetti. Davalı tarafın ‘mehir senedi’ hamlesi ise davanın seyrini değiştirdi.

01.02.2023 - 10:02 |
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1 yıllık evli çiftin çekişmeli boşanma davasına "mehir senedi" damga vurdu. Davalı erkek, boşanmak istediği eski eşine mehir ücretini vermeyi reddetti. Davalı taraf ise "mehir senedini" boşanma davasında delil olarak sundu. O senet davanın seyrini değiştirdi. Evlilik bitti. Çekişmeli boşanma davasının seyrini "mehir senedi" değiştirdi.

Birsen Uzun boşanmak üzere olduğu eşi ile 2021 yılında tanıştı. 6 ay içinde evlendi. Kısa bir süre sonra ise çiftin evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Birsen Uzun'un aldatıldığını fark etmesi ise bardağı taşıran son damla oldu.

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Evli çiftleri ilgilendiren gelişme ‘Mehir senedi’ delil sayıldı

Çift arasında önce dini nikah sonra ise resmi nikah kıyıldı. İlk olarak dini nikah kıyıldı. Sonrasında mehir belgesi imamında aralarında bulunduğu 6 kişi tarafından imzalandı. İşte o mehir belgesi çiftin boşanma davasına delil oldu.

Birsen Uzun kısa bir süre sonra eşi tarafından aldatıldığını anladı. Ve boşanma davası açtı. Anlaşmalı başlayan dava ise çekişmeliye döndü.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Uzun, "Bana vereceğini vaddettiği mehir hakkımı iade edeceği koşulu ile ben anlaşmalı boşanmaya ikna olmuştum. Lakin da sonra kendisi anlaşmalı boşanma yerine çekişmeli boşanmaya çevirdi" dedi.

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Bunun üzerine davalı kadın, dini nikah sonrası aldığı mehir senedini mahkemeye delil olarak sundu. Mahkemenin vereceği karar ise ilerleyen günlerde belli olacak.

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