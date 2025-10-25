Eskişehir'de ata tohumuyla yetiştiriyorlar! Tüm Türkiye'ye gönderiyorlar: Coğrafi işaretli ürün kapış kapış satıldı

2

Panayırla ilgili açıklamada bulunan Kızılinler Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Can, "Burası Bal kabağının çok iyi yetiştiği bir yerdir. Kızılinler'in bal kabağını her yer bilir. Türkiye'nin her yerine zamanında gönderilmiştir ve hala da bizi arayan müşterilerimiz var. Bu senede 3'üncüsünü düzenlediğimiz bu Bal Kabağı Panayırı'nda coğrafi işaretini de aldığımız bal kabağımızla daha iyi yerlere ulaşacağımızı düşünüyoruz. Daha iyi müşterilere, daha iyi yerlere göndereceğimizi düşünüyoruz. İnsanlar panayıra oldukça ilgi gösteriyor. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'ta teşekkür ediyoruz" dedi.