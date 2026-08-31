Eskişehir bu motorcuyu konuşuyor: Günde 3 kaza yapmadan kendime gelemiyorum!

4

Sorumluluğun tek bir tarafa yüklenmemesi gerektiğini vurgulayan Ülker, hem kendisinde hem de diğer sürücülerde hatalar bulunduğunu belirterek şunları söyledi:"Tabii ki bende de sorun var, sürüşüm çok normal değil. Ancak genel olarak Türkiye trafiğinde motorcular genelde görmezden geliniyor. Yine de bir şey tehlikeli diye ondan vazgeçmek gerekmiyor, sadece biraz daha dikkatli olmak şart. Gençler sevdikleri şeyi yapmaya devam etsinler ama koruyucu ekipman kesinlikle şart. Korumalarını giydikten sonra motor o kadar da tehlikeli bir şey değil, her şey dikkatli sürüşe bağlı."