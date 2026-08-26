Eşinin ısrarıyla başladı, atıl araziyi servete dönüştürdü! Şimdi siparişlere yetişemiyor

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Atıl arazileri ekonomiye kazandırmanın değerli olduğunu dile getiren İnam, "Yaptığımız çalışmalarla doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Zamanı faydasız işlerle harcamak yerine herkesin çalışması gerekiyor. İnsanlar inşallah bahçemizi örnek alır. Bizden gördüklerini kendileri de uygularlarsa hem biz hem de ülkemiz kazanır." diye konuştu.İnam, her şeyi devletten beklemek yerine ülke ve millet için iyi bir şeyler yapmanın önemine işaret ederek, bir şeyler üreterek insanlığa faydalı olmanın bireyi daha iyi hissettirdiğini sözlerine ekledi.