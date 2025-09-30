Erzurumlu bal üreticisinden örnek davranış! Bal mumuyla şekil verdiği peteklere yazı yazdı
Kaynak : Dursun Murat AYDIN/ŞENKAYA (Erzurum), (DHA)-
Erzurum’un Şenkaya ilçesinde arıcılıkla uğraşan Alim Eser, arı kovanlarına yerleştirdiği peteklere bal mumuyla farklı kelimeler yazdı. Arılar, bu peteklerin üzerine bal depoladıkça yazılar belirginleşti ve ortaya ilgi çekici görüntüler çıktı. Eser, yaptığı bu çalışmayla sadece arıcılığın güzelliklerini göstermekle kalmadığını, aynı zamanda toplumda okuma-yazmanın önemine dikkat çekmek istediğini belirtti. Doğanın mucizesiyle insan emeğini birleştiren bu yöntem, hem görsel açıdan dikkat çekti hem de sosyal bir mesaj taşıdı.
Yeni başlayan eğitim öğretim yılında da okuma-yazmanın önemini dikkat çeken Alim Eser, "Tamamen organik, şekersiz bal üretiyorum.
İlkbaharda bal mumuyla yazıları işlediğim peteklere arılar bal yapınca kelimeler tam anlamıyla ortaya çıktı" dedi.