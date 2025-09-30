Erzurumlu bal üreticisinden örnek davranış! Bal mumuyla şekil verdiği peteklere yazı yazdı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
30.09.2025 - 11:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Dursun Murat AYDIN/ŞENKAYA (Erzurum), (DHA)-

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde arıcılıkla uğraşan Alim Eser, arı kovanlarına yerleştirdiği peteklere bal mumuyla farklı kelimeler yazdı. Arılar, bu peteklerin üzerine bal depoladıkça yazılar belirginleşti ve ortaya ilgi çekici görüntüler çıktı. Eser, yaptığı bu çalışmayla sadece arıcılığın güzelliklerini göstermekle kalmadığını, aynı zamanda toplumda okuma-yazmanın önemine dikkat çekmek istediğini belirtti. Doğanın mucizesiyle insan emeğini birleştiren bu yöntem, hem görsel açıdan dikkat çekti hem de sosyal bir mesaj taşıdı.

Şenkaya ilçesine bağlı kırsal Doğanköy Mahallesi'nde 20 yıldan beri arıcılık yapan Alim Eser, ilkbaharda kovanlarına bal mumuyla Filistin, Can Erzurum, Dadaş gibi kelimeler yazdı. Alim Eser'in kovanlara yerleştirdiği petekleri arıların işlemesiyle yazılan kelimeler ortaya çıktı.

İsrail'in uyguladığı katliam sebebiyle Filistin'e destek için adını peteğe yazdığını ifade eden Eser, Erzurum ve Şenkaya isimlerini de tanıtım için işlediğini söyledi.

Yeni başlayan eğitim öğretim yılında da okuma-yazmanın önemini dikkat çeken Alim Eser, "Tamamen organik, şekersiz bal üretiyorum.

İlkbaharda bal mumuyla yazıları işlediğim peteklere arılar bal yapınca kelimeler tam anlamıyla ortaya çıktı" dedi.