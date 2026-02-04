Erzurum'da rahatsızlığını söyleyip inen yolcu tek tek helallik istedi!
04.02.2026 - 10:47Güncellenme Tarihi:
Erzurum-İstanbul seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağında dün akşam saat 21.00 sularında pist başına doğru ilerleyen uçakta aniden rahatsızlandığını belirten bir yolcu, kabin ekibinden yardım istedi. Uçağın kapıya geri dönmesiyle tahliye edilen yolcunun, hem hosteslerden hem de rötara giren yolculardan tek tek helallik istedi.
1
2
Hosteslerin yardımıyla uçaktan inen kişi, diğer yolculardan helallik istedi. Olay, dün saat 21.00 sıralarında Erzurum Havalimanı’ndan İstanbul seferini yapan uçakta meydana geldi.
3
Yolculardan biri, uçak kalkış için pist başına ilerlerken kabin ekibine rahatsızlandığını bildirdi. Bunun üzerine hostesler yolcuya yardımcı oldu.
4
Personelin yönlendirmesiyle, uçaktan indirilen yolcu, hosteslerin ve diğer yolcuların desteğine teşekkür ederek helallik istedi.
5
Rahatsızlanan yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından yaklaşık 1 saat 15 dakika rötar yapan uçak, İstanbul’a gitmek üzere havalandı.
6
Uçaktaki yolculardan Erdal Yılmaz, “Rahatsızlanan, daha doğrusu korkup uçaktan inmek isteyen bir vatandaşımız uçağı geri döndürmek zorunda kaldı” dedi.