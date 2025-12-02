Erzurum'da oto yıkamaya 'kadın eli' değdi: 'Sen kadınsın nasıl yapıyorsun?'

3

‘KADINLAR YAPAMAZ DİYE BİR ŞEY YOK’



Oto yıkamacılık konusunda hiç bilgisi olmadığını eğitim aldıktan sonra işe başladığını söyleyen çalışanlardan 2 çocuk annesi Kader Yılmaz (34), "Kadınlar yapamaz diye bir şey yok. Kadınlar da yapar ve hem de daha iyisini. Bu işe başladığım için mutluyum. Herkes 'Sen kadınsın nasıl yapıyorsun' diyor. Ben de 'Kadınlar her şeyi başarıyla yapar. Yeter ki çalışmak istesin' diyorum.