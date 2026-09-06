Erzurum'da 450 yıllık sırrın tek nedeni rüya! Camide müezzin gerçeği açıkladı

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Yaklaşık 12 yıldır Murat Paşa Camii'nde müezzin olarak görev yapan Fatih Şekerci, "Camimiz, Murat Paşa Camii 1572 yılında Beylerbeyi Murat Paşa tarafından yaptırılmıştır. Tabii genelde Erzurum'da tek olması hasebiyle camimizin minaresi ayrı. Genelde cemaatimizden de soran oluyorlar 'Neden ayrı yapılmış?' diye. Aslında minaremiz ayrı yapılmamış. Hemen sizin de arkanızda bulunan Ahmediye Medresesi ve tahmini Ahmediye Camii olarak yanında başka bir cami varmış. II. Selim döneminde o cami yıkılıp yerine Murat Paşa Camii yapılıyor. Murat Paşa Camii yapıldıktan sonra minare var olduğu için tekrar Murat Paşa'ya artı bir minare yapılmıyor. O minare de Ahmediye Medresesi ve Ahmediye Camii'ne ait minare. 1930'larda falan bir depremde yıkılıyor. Daha sonra bu minare o minarenin temelleri üzerine yapılıyor. Minarenin kapısı gördüğünüz gibi dışarıda, içinden normal merdivenlerine çıkılabiliyor. Camimizin yan tarafında bulunan Ane Hatun Türbesi var. Ağaçlıklardan ve yüksek olması sebebiyle halkımız genelde bilmiyor, tanımıyor. Onu da burada dile getirmiş olalım. Dışarıdan zaten bahçeye girildiğinde hemen dikkat çeken minarenin ayrı olması. İşte 'Minare neden ayrı yapıldı?' diye... Tabii biz de zaman zaman anlatıyoruz; var olan minareye cami aslında sonradan eklendiği için, sonradan yapılan cami minare var olduğu için tekrar minare Murat Paşa Camii'ne yapılmıyor, öyle diyeyim. Yani minare daha eski camiden" diye konuştu.