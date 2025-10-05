Erzurum'da 3 yaşındaki çocuğun yuttuğu 19 mıknatıs Elazığ'da endoskopiyle çıkarıldı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
05.10.2025 - 16:21

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)

Erzurum'da 3 yaşındaki bir çocuğun yuttuğu 19 mıknatıs, Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Erzurum’da 3 yaşındaki çocuk, evde oynadığı sırada 19 mıknatıs yuttu. Bir süre sonra rahatsızlanan çocuğun durumunu fark eden ailesi, hastaneye başvurdu.

Yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, ileri tetkik ve tedavisi için Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla, çocuğun yemek borusuna yapışan 19 mıknatıs endoskopik yöntemle çıkarıldı.

Mıknatısların, mide girişinde ve yemek borusunda zedelenmelere yol açtığı belirtildi. Çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi.