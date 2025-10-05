Erzurum'da 3 yaşındaki çocuğun yuttuğu 19 mıknatıs Elazığ'da endoskopiyle çıkarıldı

2

Yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, ileri tetkik ve tedavisi için Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla, çocuğun yemek borusuna yapışan 19 mıknatıs endoskopik yöntemle çıkarıldı.