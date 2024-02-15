Erzincan'daki maden faciası 5.5 saat önce geliyorum demiş! Gözaltı sayısı 9 oldu 1'i İngiliz vatandaşı
Maden faciasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Erzincan İliç’teki altın madeninde siyanürlü toprağın dev bir çağlayan gibi aktığı facianın saatler önce alarm verdiği ortaya çıktı. Liç alanında önceki sabah 09.00’da yapılan rutin kontrollerde çatlak olduğu tespit edildi. Çalışmalar hemen durduruldu. 3 saha sorumlusu kontrolleri yaparken, 14.28’de göçük oldu. Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 1000 personelle sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarının 3'üncü gününde de işçilere ulaşılamadı. Gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışa rağmen ekiplerin bölgede olayın yaşandığı andan itibaren aralıksız çalışması sürüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Gözaltına alınanların sayısı 9'a yükselmiş durumda" dedi.
• 15 Şubat 2024 - 10:14 • Son Güncelleme:
• 15 Şubat 2024 - 10:14 • Son Güncelleme: