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Erzincan'da zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi! Otomobil alev topuna döndü

04.06.2026 - 09:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan kent merkezinde 4 aracın birbirine girmesiyle meydana gelen zincirleme trafik kazasının ardından, çarpışmanın şiddetiyle araçlardan birinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve tüm aracı saran alevlere Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Şans eseri can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı kazada, alev alev yanan lüks araç demir yığınına döndü.

1Erzincan'da zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi! Otomobil alev topuna döndü

Erzincan’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından araçlardan birinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

2Erzincan'da zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi! Otomobil alev topuna döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde meydana gelen kazada, 80 ACD 733, 06 DVP 721, 44 AAE 824 ve 06 FOD 798 plakalı araçlar çarpıştı.

3Erzincan'da zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi! Otomobil alev topuna döndü

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araçlardan birinde çıkan yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

4Erzincan'da zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi! Otomobil alev topuna döndü

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

5Erzincan'da zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi! Otomobil alev topuna döndü

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

6Erzincan'da zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi! Otomobil alev topuna döndü

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.