Erzincan Sütlacı coğrafi işaretle tescillendi! İşte diğerlerinden farkı

1

Erzincan'ın yöresel lezzetleri arasında yer alan "Erzincan Sütlacı", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından 28 Eylül 2024'te yapılan başvuru, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değerlendirildi.Yapılan incelemenin ardından ürünün mahreç işareti alarak 21 Ocak'ta resmen tescillendiği bildirildi.