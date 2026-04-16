Emekli promosyonunda rekor görüldü: Bankalar arasında zirve rakama çıkıldı! Yeni gelişme...
Milyonlarca emekli banka promosyonlarının yükselmesini bekliyor. Temmuz zammı öncesinde bankalar arasında da yarış kızıştı. Son olarak 30-32 bin TL arasında olan ödemelerde bir banka aldığı kararla rakamı zirveye çıkardı.
Müşteri çekmek için bankaların emekli promosyonu yarışı artık rekor düzeye geldi. Çeşitli ödemelerin yanı sıra toplum destek tutarını da artırmaya başladılar. Ek gelir elde etmek isteyen emeklileri de bu yarışta kazanan taraf olmak istiyor.
Önceki aylarda bankaların en yüksek verdiği promosyon tutarları 30 bin ile 32 bin TL arasında kalmıştı. Birçok banka da bu tutara ek olarak faizsiz kredi ve kampanyaları eklemiş toplam tutar 90 bin TL'ye kadar çıkmıştı.
Avantajlı rakamları emeklilere sunmaya devam eden bankalarda rekor 15 Nisan'da kırıldı. Bir banka başlattığı kampanya ile emeklilere toplam 40 bin TL promosyon ödemesi yapmaya başladı.
Emekliye ödenecek promosyon tutarının 40 bin TL barajını aşması önümüzdeki dönemde neleri getirecek? Bu rakam daha da artacak mı?
Promosyonda 40 bin TL'nin aşılması bankalar arasında yeni bir aşamaya geçildiğini gösteriyor. Bu zirve kampanyalar referans olma özelliğiyle dikkat çeker. Kamu bankalarının aksine özel bankalar müşteri çekmek için çok hızlı reaksiyon gösterir. Temmuz ayında yeni zammın belli olmasıyla birlikte bankaların da promosyon tutarlarının belli olacağını düşünebiliriz. Uzmanların tahminlerine göre Temmuz zammının belli olmasıyla birlikte bankaların promosyon miktarları 40 bin ile 55 bin TL arasında olacak. Bazı kampanyalarla birlikte bu tutarların daha da artması beklenebilir.