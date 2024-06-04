Elektronik sigara, 18 yaş altı bireylerin sigaraya başlama oranını artırıyor

‘GÖZÜ DE ETKİLİYOR’
Elektronik sigaranın içinde bulunan maddelerin olumsuz etkilerinden bahseden Dr. Önal, “Elektronik sigarada bulunan benzoik asit, ısınma sürecinde kanserojen bir madde olan benzene dönüşmektedir. İçerikte bulunan formaldehit ve asetaldehit kanserojen maddelerdir. Vanilin, etil vanilin solunum yolu irritanlarıdır. Yine içerikte bulunan propilen glikol ve gliserolün (gösteri sanatlarında sis ve duman oluşturan maddeler) göz üzerine zararlı etkileri ve solunum yollarında daralmaya yol açtıkları bilinmektedir. Aromatik olarak kullanılan diacetil KOAH ve bronşiolite yol açabilir. Elektronik sigara ve diğer buharlaştırıcı tütün ürünlerinin bakteriyal ve viral enfeksiyon oranlarında, astım, KOAH atak sayılarında, ülseratif kolit alevlenmelerinde artmaya, sperm sayısında ve kemoterapi yanıtında azalmaya yol açtığını gösteren çok sayıda veri mevcuttur. Şubat 2024’te yayınlanan ve çok sayıda çalışmanın derlemesi niteliğindeki bir yayında elektronik sigaraya bağlı kalp krizi, inme ve metabolik bozukluğa yol açma riskinin sigaradan farklı olmadığı sonucuna varılmıştır. Elektronik sigara ve benzeri ürünler sigara içilmesi yasak olan alanlarda nikotin alabilmek için kullanılmakta, kapalı ortamlarda kullanımları sigara içmeyen bireyleri nikotine maruz bırakmaktadır. Ayrıca polisiklik aromatik hidrokarbonlar elektronik sigara kullanımı sonrası ev içi ortam havasında yüzde 20 artmış bulunmuştur” dedi.