Elektronik sigara, 18 yaş altı bireylerin sigaraya başlama oranını artırıyor

‘SİGARAYI BIRAKMAYA DEĞİL, ARTIRMAYA ETKİSİ VARDIR’

Elektronik sigaranın pek çok sigara bağımlısı için bırakma yöntemi olarak görüldüğünü dile getiren Dr. Önal, “İlk kez Çinli eczacı Hon Lik tarafından sigara bırakmaya yardımcı bir araç olarak geliştirilmiş olsa da yapılan çalışmalarda sigara bırakmaya anlamlı bir katkısı bulunmamıştır. Elektronik sigara, sigara bırakmanın temel kavramlarına ters düşmekte, hatırlatıcı davranışlardan uzak durmak ilkesine uymamaktadır. Ayrıca nikotin alınımının devam etmesi, nikotinik asetilolin reseptörlerinin sürekli uyarılmasına, bağımlılığın devam etmesine hatta artmasına neden olabilmektedir. Sonuç olarak elektronik sigara ve benzeri ürünlerin uzun dönemde sağlık üzerine etkileri henüz tam olarak bilinmemekle beraber, bu cihazlardan solunan çok sayıda kimyasal nedeniyle akut akciğer hasarı oluşabileceği gösterilmiştir. Sigara bırakma yöntemi olarak etkileri çok şüpheli olmakla birlikte, toplumdaki nikotin bağımlılığı ve 18 yaş altı bireylerin sigaraya başlama oranlarını artırdıkları düşünülmektedir” diye konuştu.