Elektronik sigara, 18 yaş altı bireylerin sigaraya başlama oranını artırıyor

‘ELEKTRONİK SİGARA İÇEN YAŞ ORTALAMASI DÜŞÜYOR’

Elektronik sigaranın hastalıklara neden olduğunu söyleyen Dr. Önal, “EVALI (E-cigarette or Vaping Product Use Associated Lung Injury), elektronik sigara ve buharlaştırıcı ürünlerin kullanımıyla gelişen akciğer hasarıdır. Bu tabloda hastalar nefes darlığı, göğüs ağrısı, öksürük, yorgunluk ve ateş ile başvurmaktadır. Belirtiler kısa sürede gelişir ve şiddetlidir. Ciddi solunum sıkıntısı nedeniyle hastane yatışı, oksijen ve solunum cihazları desteği ve diğer tıbbi müdahaleler gerekebilmektedir. Hastalığın muhtemel nedeninin ürün içeriğindeki elektronik sigara yağı olarak bilinen THC (Tetrahidrokambiol) veya CBD (Cannabidiol) gibi kimyasallar olduğu düşünülmektedir. Psikoaktif bir madde olan nikotinin solunması solunum sistemi sorunlarına, kalp ve damar hastalıklarına ve bağımlılığa yol açmaktadır. Nikotin ne kadar küçük yaşta deneyimlenirse, bağımlılık oluşturma olasılığı o kadar yüksektir. Elektronik sigara içen 12 ila 19 yaş arası bireylerde sigaraya başlama oranı yüzde 30 iken içmeyenlerde yüzde 8 olarak saptanmaktadır” ifadelerini kullandı.